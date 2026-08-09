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Bakan Gürlek'ten orman yangınları açıklaması: 9 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren meydana 52 orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edildiğini, 9’unun tutuklandığını duyurdu.

Bakan Gürlek'ten orman yangınları açıklaması: 9 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeşil Vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın takibinde; Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla yangınların çıkış nedenleri ve sorumluları tüm yönleriyle araştırılmaktadır. 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edilmiştir. Bu şüphelilerden 9’u tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Akın Gürlek
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