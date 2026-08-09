Samsung Galaxy A18 performans testinde ortaya çıktı: İşlemcisi ve Android sürümü belli oldu

Samsung'un önümüzdeki haftalarda tanıtacağı öne sürülen Galaxy A18 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Henüz şirket tarafından resmen duyurulmayan telefon, bu kez Geekbench performans testi veri tabanında görüntülendi.

SM-A185G model kodunu taşıyan Galaxy A18 4G'nin test kaydı, cihazın işlemcisi, RAM kapasitesi ve Android sürümüne ilişkin ayrıntıları ortaya koyuyor.

GALAXY A18'DE HELIO G99 GÖRÜNDÜ

Geekbench kaydına göre Galaxy A18 4G, MediaTek'in MT6789 kodlu sekiz çekirdekli işlemcisinden güç alıyor.

Bu kod MediaTek Helio G99'a karşılık geliyor. Aynı işlemci Galaxy A17 4G modelinde de kullanılıyor. Geçen ay çıkan bir söylentiye göre Galaxy A18'in 4G modelinin MediaTek çipi, 5G modelinin ise Qualcomm çipi kullanması bekleniyordu.

Test edilen Galaxy A18 örneğinde 4 GB RAM bulunuyor.

Telefon Geekbench testinde tek çekirdekte 745, çok çekirdekte ise 2.073 puan aldı.

ANDROİD 17 İLE TEST EDİLİYOR

Geekbench kaydındaki bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise Galaxy A18'in Android 17 işletim sistemiyle çalışması oldu.

Cihazın Android 17 üzerinde One UI 9 kullanıyor olması muhtemel olarak değerlendiriliyor. Ancak One UI 9 bilgisi Geekbench kaydı tarafından doğrudan doğrulanmış değil.

SM-A185G dışında SM-A185F model koduna sahip başka bir Galaxy A18 4G sürümü de bulunuyor. Bu modelin test yazılımının Samsung'un Avrupa sunucusunda daha önce görüldüğü belirtiliyor.

SM-A185F sürümünün de Helio G99 işlemci kullanması bekleniyor.

TASARIMDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Daha önce ortaya çıkan render görüntülerine göre Galaxy A18'in tasarımında selefine kıyasla tamamen farklı bir yaklaşım benimsenmeyecek.

Telefonun ön tarafında Infinity-U çentikli bir ekran, arka bölümünde ise dikey olarak sıralanan üçlü kamera kurulumu bulunması bekleniyor.

Galaxy A18'in ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor.

Önceki bir söylentiye göre Samsung, ilk olarak Galaxy A18 4G'yi piyasaya sürecek. Galaxy A18 5G'nin ise birkaç ay sonra tanıtılması bekleniyor.

Samsung'un 4G modelinin seri üretimine bu ay başlamasının planlandığı da öne sürülüyor. İddiaya göre ağustos ayında 100 bin, eylülde 2,4 milyon ve ekimde 2,5 milyon Galaxy A18 4G üretimi planlanıyor.

Ancak üretim miktarlarının piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor. Galaxy A18 5G'nin üretiminin ise Qualcomm'un hazırlık durumuna göre başlaması bekleniyor. (Kaynak: GSMArena)