OpenAI, sunum girişimi NextSlide’ı satın aldı: Ekip ChatGPT üzerinde çalışıyor

OpenAI, yapay zekâ destekli sunum girişimi NextSlide’ı satın aldı. NextSlide’ın açıklamasına göre girişimin ekip üyeleri artık ChatGPT üzerinde çalışıyor.

NextSlide’ın internet sitesinde kurucu Ahmed Beshry tarafından yayımlanan açıklamada, girişimin ürününün istemleri, notları, belgeleri veya araştırmaları düzenlenebilir ve tamamlanmış sunumlara dönüştürebildiği belirtildi.

NEXTSLIDE EKİBİ CHATGPT ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Beshry, NextSlide’ın temel amacının görsel iletişimi daha erişilebilir hâle getirmek ve daha fazla kişinin fikirlerini açık biçimde ifade edebilmesine yardımcı olmak olduğunu söyledi.

NextSlide ekibinin OpenAI’a katılarak aynı amacı sürdürmeye devam edeceğini belirten Beshry, ekibin insanların üretmesine, iletişim kurmasına ve fikirlerini anlamlı çalışmalara dönüştürmesine yardımcı olan yapay zekâ ürünleri geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

NextSlide’ın mevcut sunum teknolojisinin ChatGPT’ye nasıl veya ne zaman entegre edileceğine ilişkin bir bilgi ise yok.

SATIN ALMA ASLINDA YILIN BAŞLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Satın almanın mali koşulları açıklanmadı.

Ahmed Beshry, LinkedIn’de yaptığı açıklamada duyurunun birkaç ay gecikmeli geldiğini belirtti. Beshry’ye göre OpenAI’ın NextSlide’ı satın alması 2026’nın daha erken bir döneminde gerçekleşti.

Dolayısıyla anlaşma yeni tamamlanmış olmasa da NextSlide’ın OpenAI bünyesine katıldığı şimdi kamuoyuna duyurulmuş oldu.

BESHRY DAHA ÖNCE CAPER AI’I KURMUŞTU

Ahmed Beshry, NextSlide’dan önce Caper AI’ın kurucu ortakları arasında yer aldı.

Akıllı alışveriş arabaları ve kasiyersiz ödeme sistemleri üzerinde çalışan Caper AI, 2021 yılında Instacart tarafından satın alınmıştı. (Kaynak: TechCrunch)