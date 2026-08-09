Çerçeve yasa komisyondan geçti: İYİ Parti oylamaya katılmadı, gözler Genel Kurul’da

Türkiye’nin gündemindeki “Terörsüz Türkiye” sürecinde gözler TBMM’ye çevrildi. Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, uzun süren görüşmelerin ardından Adalet Komisyonu’ndan geçti. Komisyondaki oylamada ortaya çıkan parti tablosu ise dikkat çekti.

18 SAATLİK KOMİSYON MESAİSİ

TBMM Adalet Komisyonu, 12 maddelik teklifi görüşmek üzere cuma günü saat 15.30’da toplandı. Teklifin geneli ve maddeleri üzerindeki görüşmeler yaklaşık 18 saat sürdü. Zaman zaman sert tartışmaların da yaşandığı toplantının sonunda teklifin tümü oylamaya sunularak kabul edildi. Böylece düzenlemenin komisyon aşaması tamamlandı.

İYİ PARTİ OYLAMAYA KATILMADI

Teklife başından bu yana karşı çıkan İYİ Partili milletvekilleri, düzenlemenin tümü üzerindeki oylamaya katılmadı. DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, teklifin AK Parti, MHP, DEM Parti ve YENİ Partili komisyon üyelerinin “evet” oylarıyla kabul edildiğini açıkladı. Böylece İYİ Parti dışında oylamaya katılan parti temsilcilerinin tamamı teklifin kabulü yönünde oy kullandı. Teklifin hazırlık sürecine yönelik eleştirileri nedeniyle ortak imzacılar arasında yer almayan Yeni Parti’nin komisyonda “evet” oyu kullanması da dikkati çekti.

TEKLİFTE TEK DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Komisyon görüşmeleri sırasında teklifin ikinci maddesinde değişikliğe gidildi. Metindeki “PKK/KCK’ya bağlı bütün yapılar” ifadesi, “PKK/KCK ile bağlantılı her türlü yapı” şeklinde yeniden düzenlendi. Teklifin diğer maddeleri ise komisyona sunulan şekliyle kabul edildi.

DESTİCİ'DEN TEPKİ: DOĞRU BULMUYORUZ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “İncelenen çerçeve yasa teklifinin mevcut haliyle kabulünü doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz. Terörün sona ermesi milletimizin ve partimizin en büyük arzusudur. Ancak bunun yolu, terör örgütüne hukuki imtiyaz tanımaktan değil; terör örgütünü hukukun ve devletin karşısında tamamen çaresiz bırakmaktan ve yok etmekten geçer” dedi.

ÇERÇEVE YASA NELERİ DÜZENLİYOR?

DHA'nın aktardığına göre; teklif, PKK/KCK’nın silah bırakması ve fiili varlığının sona erdiğinin tespit edilmesinin ardından bazı soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş cezaların infazının belirli sürelerle ertelenmesini öngörüyor. Kasten öldürme suçları kapsam dışında bırakılırken düzenlemenin uygulanmasını takip etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında özel bir kurul oluşturulması planlanıyor. TBMM bünyesinde de süreci takip edecek bir İzleme Komisyonu kurulması öngörülüyor.

YARIN GENEL KURUL’A GELİYOR

Komisyondan geçen çerçeve yasa teklifinin yarın, 10 Ağustos Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Genel Kurulun saat 11.00’de toplanması planlanırken teklifin görüşmelerin ardından oylamaya sunulması hedefleniyor. Düzenlemenin yasalaşabilmesi için Genel Kurul’da kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor.