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Komisyonda 'pislik' gerilimi! Masaya vurup, üzerine yürüdü

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Devrim Karadağ

TBMM Adalet Komisyonu’ndaki “çerçeve yasa” görüşmelerinde sinirler gerildi. İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş’ın MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik sözleri üzerine MHP’li Muhammed Levent Bülbül, Taş’a “Pislik sensin” diye tepki gösterirken masaya yumruk vurdu. Bülbül, ardından İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın’ın üzerine yürüdü.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, TBMM Adalet Komisyonu'ndaki "çerçeve yasa" teklifi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerinin neden yalnızca bir güne sığdırılmak istendiğini anlamadığını belirterek "Neden bu kanunun bir günde bitmek zorunda olduğunu anlamıyorum. Niye bu kanunun komisyondaki görüşmeleri sadece bir güne sığmak zorunda? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü kanun yapmak ciddi bir iştir, ciddi bir meseledir. Üzerinde kafa yorulması gereken, bizim düşünmemiz gereken bir meseledir. Birileri tarafından başlık altına alınmaya çalışılıyor. O kadar baskı yaptınız ki konuşmaya nasıl başlayacağımı bile bilemedim" ifadelerini kullandı.

Komisyonda pislik gerilimi! Masaya vurup, üzerine yürüdü 1

Türkeş Taş, Meclis'in yüzde 95’inin komisyon kurulması yönünde karar verdiği yönündeki değerlendirmeleri de eleştirdi. 2023 seçimlerinde milletvekillerinin sahada güvenlik politikaları üzerinden siyaset yaptığını söyleyen Türkeş Taş, o dönemde Abdullah Öcalan’ın affedileceği ve PKK’lıların şehirlerde faaliyet göstereceği yönünde söylemler kullanıldığını belirtti.

"TÜRKEŞ'İN YOĞURT YİYİŞİYLE BUGÜNKÜ SİYASETİ AYNI KEFEYE KOYAMAZSINIZ"

Babası ve eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in siyasi mirasının kullanılmasını da eleştiren Türkeş Taş, "Ayrıca babam Başbuğ Alparslan Türkeş’in istismarını reddediyorum. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1969 yılından bugüne kadar istikrarlı biçimde aynı siyaseti yaptığını söyleyemez. 1997’de Türkeş’in yaptığı siyaset bitmiştir. Yeni gelen liderine saygımız vardır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır; biz onun yoğurt yiyişine bir şey diyemeyiz. Ama Türkeş’in yoğurt yiyişiyle bugünkü siyaseti aynı kefeye koyamazsınız. Kendi yaptıklarınızı da Türkeş’i kullanarak aklayamazsınız" diye konuştu.

Komisyonda pislik gerilimi! Masaya vurup, üzerine yürüdü 2

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ İLE MHP'Lİ BÜLBÜL ARASINDA "PİSLİK" TARTIŞMASI

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş’ın, babası Alparslan Türkeş’in siyasi mirasının kullanılmasını eleştirerek "Kendi yaptıkları pislikleri de Türkeş’i kendine çamaşır suyu yaparak aklayamaz" sözlerine MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül tepki göstererek "Sen ağzını topla, pislik sensin. MHP Lideri’nin yaptıklarına pislik diyemezsin" dedi.

Konuşmasında babası Başbuğ Alparslan Türkeş’in siyasi mirasının istismar edilmesini reddettiğini belirten Türkeş Taş, şöyle konuştu:

"Ayrıca babam Başbuğ Alparslan Türkeş’in istismarını reddediyorum. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi’nin 1969 yılından bugüne kadar istikrarlı biçimde aynı siyaseti yaptığını söyleyemez. 1997’de Türkeş’in yaptığı siyaset bitmiştir. Yeni gelen liderine saygımız vardır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır; biz onun yoğurt yiyişine bir şey diyemeyiz. Ama Türkeş’in yoğurt yiyişiyle kendi yoğurt yiyişini karşılaştıramaz. Kendi yaptıkları pislikleri de Türkeş’i kendine çamaşır suyu yaparak aklayamaz."

Komisyonda pislik gerilimi! Masaya vurup, üzerine yürüdü 3

"SEN AĞZINI TOPLA, PİSLİK SENSİN"

Türkeş Taş’ın sözlerine MHP'li Bülbül, "Sen ağzını topla, pislik sensin. MHP Lideri’nin yaptıklarına pislik diyemezsin. Sen kimin evladı oğlunu bileceksin. Bir parti genel başkanın yaptıklarına pislik diyemezsin" diye tepki gösterdi. Bülbül'ün tepkisi üzerine Türkeş Taş, "Ben Genel Başkan'a pislik falan demedim" diye cevap verdi.

Komisyonda pislik gerilimi! Masaya vurup, üzerine yürüdü 4

AYAĞA KALKIP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

"Seni bu dünyada kimse tehdit etmesin diye biz mücadele veriyoruz" diye masaya yumruk atan MHP'li Bülbül'ün tavrına İYİ Parti Milletvekili Balıkesir Burak Dalgın tepki göstererek "Sen ne yapıyorsun?" dedi. Dalgın'ın sözleri üzerine ayağa kalkarak Dalgın'ın üzerine yürüyen Bülbül'ü İYİ Partili ve MHP'li milletvekilleri tuttu. Çıkan arbede de milletvekilleri her iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı, ardından Komisyon Başkanı Yüksel, komisyona kısa süreliğine ara verdi. Bu sırada da MHP'li Bülbül komisyon salonunda çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
MHP İYİ Parti Terörsüz Türkiye Ayyüce Türkeş Taş
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