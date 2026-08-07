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TBMM'de DEM ve YENİ Parti arasında 'Selahattin Demirtaş' gerginliği! "Sizin değil bizim yoldaşımız"

DEM Parti ile YENİ Parti arasında 'Selahattin Demirtaş' gerginliği yaşandı. TBMM'deki komisyon toplantısında yaşanan olayda Demirtaş üzerine yapılan değerlendirmeler sonrası DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç ile YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir arasında gerilim yaşandı.

TBMM'de DEM ve YENİ Parti arasında 'Selahattin Demirtaş' gerginliği! "Sizin değil bizim yoldaşımız"

Gerçekleştirilen komisyon toplantısında, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında yaşanan tartışma kısa sürede siyasi gerilime dönüştü. Selahattin Demirtaş'a ilişkin ifadeler üzerine DEM Parti ve YENİ Parti milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı.

TBMM de DEM ve YENİ Parti arasında Selahattin Demirtaş gerginliği! "Sizin değil bizim yoldaşımız" 1

"O BİZİM YOLDAŞIMIZ, ONUN ÜZERİNDEN KURMAYIN CÜMLELERİNİZİ"

CHP'li Murat Emir, Kobani davası üzerinden Selahattin Demirtaş'ın hukuki durumuna ilişkin çelişkiler bulunduğunu öne sürerek, lehe hüküm ilkesinin uygulanması gerektiğini savundu ve Demirtaş üzerinden siyasi pazarlık yürütüldüğünü iddia etti.

TBMM de DEM ve YENİ Parti arasında Selahattin Demirtaş gerginliği! "Sizin değil bizim yoldaşımız" 2

Murat Emir'in, "Anayasa'ya biraz saygılı bir idare olsaydı, Demirtaş'ın yıllardır özgür olmuş olması gerekirdi" demesi üzerine, DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, "Demirtaş sizin kullanışlı aletiniz değil, Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. O bizim yoldaşımız! Bizim yoldaşımız. Onun üzerinden kurmayın cümlelerinizi" diye tepki gösterdi.

TBMM de DEM ve YENİ Parti arasında Selahattin Demirtaş gerginliği! "Sizin değil bizim yoldaşımız" 3

Komisyon salonunda yükselen tansiyon üzerine diğer milletvekilleri araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından toplantı, kısa süreli gerginliğin yatışmasıyla gündem maddelerinin görüşülmesine devam edilerek sürdürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş DEM Parti Yeni Parti
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