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Genç kadını dövüp yerde sürükledi! Görüntüler kan dondurdu

Adana'da 26 yaşındaki kadın, birlikte yaşadığı erkek tarafından şiddete maruz kaldı. 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı verilen olayda kadın, şiddet gördüğü anları paylaşarak yardım istedi.

Genç kadını dövüp yerde sürükledi! Görüntüler kan dondurdu

Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde birlikte yaşayan S. M. ile V. B. arasında iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga çıktı. Uzun süredir V.B. tarafından şiddet gördüğünü ileri süren kadın, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Genç kadını dövüp yerde sürükledi! Görüntüler kan dondurdu 1

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

S.M., 2024 ve 2025 yıllarında V.B.'nin kendisini darbettiği anların güvenlik kamera görüntülerini de şikayetine ekledi. Bunun üzerine V.B. hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı alındı.

Genç kadını dövüp yerde sürükledi! Görüntüler kan dondurdu 2

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Darbedildiği anların görüntülerini paylaşan kadın, yetkililerden yardım istedi. Görüntülerde V.B.'nin, S.M.'nin saçını çekerek yerde sürüklediği ve darbettiği anlar yer aldı.

Genç kadını dövüp yerde sürükledi! Görüntüler kan dondurdu 3

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Genç kadını dövüp yerde sürükledi! Görüntüler kan dondurdu 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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