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Yer: Orta Doğu! ABD yeni UFO görüntülerini paylaştı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO)" ve "Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)" ile ilgili yeni video ve görüntüleri içeren 5. grup belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan belgelerin birinde, Eylül 2021'de Umman Körfezi üzerinde kaydedilen videolarda, tanımlanamayan hava fenomenleri görülüyor.

Yer: Orta Doğu! ABD yeni UFO görüntülerini paylaştı

CBS News'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda, UAP ve UFO ile ilgili devlet dosyalarının gizlilik derecelerinin kaldırılması ve kamuoyuna sunulması kapsamında Pentagon tarafından yeni belgeler yayımlandı.

Yer: Orta Doğu! ABD yeni UFO görüntülerini paylaştı 1

Bu kapsamda "5. parti" olarak yayımlanan toplam 41 dosyalık materyalin içinde belgeler, videolar ve resimler yer aldı.

UMMAN KÖRFEZİ'NDE TESPİT EDİLDİLER

Yayımlanan belgelerin birinde, Eylül 2021'de Umman Körfezi üzerinde kaydedilen videolarda, tanımlanamayan hava fenomenleri görülüyor. Görüntüye ait raporda ise Umman Körfezi'nde düzenlenen tatbikat sırasında yaklaşık 25 UAP vakası görüldüğü belirtiliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından iletilen 2025'e ait bir diğer videoda ise Orta Doğu'da kalabalık bir bölgeye ait görüntü yer alıyor. Videoda, tanımlanamayan bir cismin ekran boyunca hızla ilerlediği görülüyor.

Yer: Orta Doğu! ABD yeni UFO görüntülerini paylaştı 2

Yer: Orta Doğu! ABD yeni UFO görüntülerini paylaştı 3

PAYLAŞIMLAR MAYIS'TA BAŞLAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, şubatta, ilgili bakanlıklar ve kurumlara, uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları tespit edip, yayımlama sürecini başlatmaları için talimat vereceğini açıklamıştı.

Pentagon, UFO ve UAP'lar hakkındaki belgelerin ilk serisini 8 Mayıs'ta paylaşmıştı.

"war.gov/UFO/" adlı siteden ulaşılabilen belgelerde, onlarca video ve görüntünün yanı sıra siviller ile askeri personelin birinci elden ifadeleri, soruşturma kayıtları ve resmi raporlar yer alıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ufo ABD Amerika Birleşik Devletleri
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