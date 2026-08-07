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Bolu'da trafik kazası! 1 ölü 2 yaralı

Bolu'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Bolu'da trafik kazası! 1 ölü 2 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında D-100 kara yolunun Rüzgarlar köyü mevkisinde meydana geldi. Abdulkadir Aslıyüce'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak karşı şeritten gelen Bahadır Nacar yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, Abdulkadir Aslıyüce’nin kullandığı otomobil hurdaya dönerken, motoru ve parçaları çevreye savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Abdulkadir Aslıyüce’nin kullandığı otomobilde sıkışan yolcu konumandaki Batuhan Aslıyüce'nin (27) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan iki sürücü ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Batuhan Aslıyüce'nin cansız bedeni, morga götürüldü

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu
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