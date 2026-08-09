HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i katletmişti! Kan donduran 'Dexter' detayı: "Talimatı şeytan verdi"

İstanbul'da öğrencisi tarafından hayattan koparılan öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümü herkesi yasa boğmuştu. Olayla ilgili olarak 17 yaşındaki öğrenci 37 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Öte yandan korkunç olayla ilgili kan donduran detaylar da ortaya çıktı. F.S.B.'nin 'Dexter' üzerinden başka çocuklar konuştuğu, olayın ardından ise 'Bana şeytan talimat verdi. Şeytan yönlendirdi. Eylemle ilgili bir şey hatırlamıyorum' dediği belirtildi.

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i katletmişti! Kan donduran 'Dexter' detayı: "Talimatı şeytan verdi"
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmen Fatma Nur Çelik (44) 2 Mart tarihinde öğrencisinin bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Öğretmen Fatma Nur Çelik i katletmişti! Kan donduran Dexter detayı: "Talimatı şeytan verdi" 1

37 YIL CEZA ALDI

17 yaşındaki öğrenci F.S.B ise tutuklanmıştı. TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, F.S.B.'nin yargılamasının bittiğini açıkladı ve 17 yaşında olduğu için 37 yıl 6 ay hapis cezası aldığını duyurdu.

Öğretmen Fatma Nur Çelik i katletmişti! Kan donduran Dexter detayı: "Talimatı şeytan verdi" 2

Sabah'ın haberine göre İstanbul Valiliği'ne ziyaret gerçekleştiren komisyon, emniyet yetkilileri ve il müdürlüklerinden olayın gelişimini, şüphelinin geçmişini ve alınan tedbirleri dinledi.

SINAV KAĞIDINA 'ÖLMEK İSTİYORUM' YAZDI, BAŞKASINA ZARAR VERMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Rehber Öğretmen Şeyda Gümüş, F.S.B.'nin bir soruya verdiği cevabı anlatı. Gümüş, F.S.B.'nin İngilizce sınavında, 'Hayatla ilgili beklentileriniz nedir?' sorusuna 'Ölmek istiyorum' yazdığını aktardı. Bunun ardından çocukla görüşmelere başladığını belirten Gümüş, çocuğun en son başkasına zarar verme isteğini söylediğini belirtti.

Öğretmen Fatma Nur Çelik i katletmişti! Kan donduran Dexter detayı: "Talimatı şeytan verdi" 3

8 SAAT BİLGİSAYAR OYUNU

Gümüş F.S.B.'nin kalabalıktan uzak kalması gerektiğini aile ile istişare ettiklerini söyledi ve açık liseye yönlendirdiklerini aktardı. F.S.B.'nin 8 saat bilgisayar oynadığını da belirten Gümüş, şahsın şeytanla ilgili filmler ve videolar izlediğini aktardı.

F.S.B.'nin 2. kat koridorunda cinayet aletini kolundan çıkardığını ve Çelik'in sınıfına kapıyı çalarak girdiği aktarıldı ve olayla ilgili şu bilgiler verildi:

"Öğretmene öldürücü bıçak darbeleri attı. Öğretmen yaralı halde koridora çıktı. Şüpheli sonra bir öğretmen ve öğrenciyi yaraladı. Beden eğitimi öğretmeninin ikna etmesiyle bıçağı teslim etti.

DEXTER DETAYI DİKKAT ÇEKTİ! "BANA ŞEYTAN TALİMAT VERDİ"

Olayın ardından öğrenci, 'Bana şeytan talimat verdi. Şeytan yönlendirdi. Eylemle ilgili bir şey hatırlamıyorum, rehber öğretmeniyle görüşmek istedim. Onu odasında bulamayınca bilincimi kaybettim' dedi. Çocuk seri katil oyunu olan 'Dexter' üzerinden diğer çocuklarla konuşuyormuş"

AİLE, TEDAVİ GEÇMİŞİNİ GİZLEMİŞ

Okul müdürü ise F.S.B.'nin ailesinin çocuğun ortaokul dönemindeki tedavi geçmişini okula bildirmediğini söyledi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Özlem Temür ise şüphelinin ciddi ruhsal sorunları olduğunu aktardı.

HASTANEYE YATIRILDI, 'ÇOK ZAYIFLADI' DENİLEREK ÇIKARTILDI

F.S.B.'nin daha önce 3 kez intihar girişiminde bulunduğu; intihar riski nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığı, 8 gün sonra ise ailenin 'çok zayıfladı' gerekçesiyle doktorların tüm riskleri anlatmasına rağmen taburcu edildiği belirtildi.

Çekmeköy Milli Eğitim Müdürü Arife Gökkuş, "Çıkarıldıktan sonra arkadaşlarına, 'Ben Şeyda öğretmeni öldürmek istiyorum' dediğini" aktardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zekânın zihnini okumasına izin verene para ödüyorlarYapay zekânın zihnini okumasına izin verene para ödüyorlar
İsrail'in Hamaney iddiasına İran'dan videolu yanıt! Kafalar daha da karıştıİsrail'in Hamaney iddiasına İran'dan videolu yanıt! Kafalar daha da karıştı

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.