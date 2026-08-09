Öğretmen Fatma Nur Çelik'i katletmişti! Kan donduran 'Dexter' detayı: "Talimatı şeytan verdi"

İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmen Fatma Nur Çelik (44) 2 Mart tarihinde öğrencisinin bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

37 YIL CEZA ALDI

17 yaşındaki öğrenci F.S.B ise tutuklanmıştı. TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, F.S.B.'nin yargılamasının bittiğini açıkladı ve 17 yaşında olduğu için 37 yıl 6 ay hapis cezası aldığını duyurdu.

Sabah'ın haberine göre İstanbul Valiliği'ne ziyaret gerçekleştiren komisyon, emniyet yetkilileri ve il müdürlüklerinden olayın gelişimini, şüphelinin geçmişini ve alınan tedbirleri dinledi.

SINAV KAĞIDINA 'ÖLMEK İSTİYORUM' YAZDI, BAŞKASINA ZARAR VERMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Rehber Öğretmen Şeyda Gümüş, F.S.B.'nin bir soruya verdiği cevabı anlatı. Gümüş, F.S.B.'nin İngilizce sınavında, 'Hayatla ilgili beklentileriniz nedir?' sorusuna 'Ölmek istiyorum' yazdığını aktardı. Bunun ardından çocukla görüşmelere başladığını belirten Gümüş, çocuğun en son başkasına zarar verme isteğini söylediğini belirtti.

8 SAAT BİLGİSAYAR OYUNU

Gümüş F.S.B.'nin kalabalıktan uzak kalması gerektiğini aile ile istişare ettiklerini söyledi ve açık liseye yönlendirdiklerini aktardı. F.S.B.'nin 8 saat bilgisayar oynadığını da belirten Gümüş, şahsın şeytanla ilgili filmler ve videolar izlediğini aktardı.

F.S.B.'nin 2. kat koridorunda cinayet aletini kolundan çıkardığını ve Çelik'in sınıfına kapıyı çalarak girdiği aktarıldı ve olayla ilgili şu bilgiler verildi:

"Öğretmene öldürücü bıçak darbeleri attı. Öğretmen yaralı halde koridora çıktı. Şüpheli sonra bir öğretmen ve öğrenciyi yaraladı. Beden eğitimi öğretmeninin ikna etmesiyle bıçağı teslim etti.

DEXTER DETAYI DİKKAT ÇEKTİ! "BANA ŞEYTAN TALİMAT VERDİ"

Olayın ardından öğrenci, 'Bana şeytan talimat verdi. Şeytan yönlendirdi. Eylemle ilgili bir şey hatırlamıyorum, rehber öğretmeniyle görüşmek istedim. Onu odasında bulamayınca bilincimi kaybettim' dedi. Çocuk seri katil oyunu olan 'Dexter' üzerinden diğer çocuklarla konuşuyormuş"

AİLE, TEDAVİ GEÇMİŞİNİ GİZLEMİŞ

Okul müdürü ise F.S.B.'nin ailesinin çocuğun ortaokul dönemindeki tedavi geçmişini okula bildirmediğini söyledi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Özlem Temür ise şüphelinin ciddi ruhsal sorunları olduğunu aktardı.

HASTANEYE YATIRILDI, 'ÇOK ZAYIFLADI' DENİLEREK ÇIKARTILDI

F.S.B.'nin daha önce 3 kez intihar girişiminde bulunduğu; intihar riski nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığı, 8 gün sonra ise ailenin 'çok zayıfladı' gerekçesiyle doktorların tüm riskleri anlatmasına rağmen taburcu edildiği belirtildi.

Çekmeköy Milli Eğitim Müdürü Arife Gökkuş, "Çıkarıldıktan sonra arkadaşlarına, 'Ben Şeyda öğretmeni öldürmek istiyorum' dediğini" aktardı.