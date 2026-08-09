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Gaziantep'te 4.5 büyüklüğünde deprem

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.42'de, merkez üssü Nurdağı olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7,44 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de meydana gelen ve Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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deprem Gaziantep
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