HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mekke Ortak Savunma Anlaşması Tel Aviv'i korkuttu! İsrailli bakan: "çok kötü, endişe verici ve tehlikeli"

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgede önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Bazı çevreler için İsrail'in Orta Doğu'daki fevri tavırlarına karşı önemli bir gözdağı olarak da nitelenen anlaşma hakkında Tel Aviv cephesinden değerlendirme geldi. İsrail Diaspora Bakanı Chikli, anlaşmayı 'çok kötü bir gelişme ve endişe verici' olarak nitelendirdi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması Tel Aviv'i korkuttu! İsrailli bakan: "çok kötü, endişe verici ve tehlikeli"

İsrail Diaspora Bakanı Chikli, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlamasını İsrail açısından "çok kötü bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması Tel Aviv i korkuttu! İsrailli bakan: "çok kötü, endişe verici ve tehlikeli" 1

"TEHLİKELİ VE ENDİŞE VERİCİ"

İsrail'de yayın yapan İ24NEWS televizyonuna konuşan Diaspora Bakanı Chikli, 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Chikli, "Mekke İttifakı son derece tehlikeli ve endişe verici bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın bugüne kadar bölgede tarafsız bir tutum izlediğini savunan Chikli, "(Suudi Arabistan’ın) Pakistan ile zaten bir savunma anlaşması vardı. Ancak Akdeniz'den Suriye cephesine kadar son derece ciddi sonuçlara yol açabilecek şekilde, bizimle doğrudan karşı karşıya olan Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlaması İsrail açısından çok ama çok kötü bir gelişmedir.” ifadelerini kullandı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması Tel Aviv i korkuttu! İsrailli bakan: "çok kötü, endişe verici ve tehlikeli" 2

YUNANİSTAN, GKRY VE BAE İTTİFAKLARI ÇAĞRISI

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın İsrail'e yönelik stratejik riskleri artırdığı değerlendirmesinde bulunan Chikli, Tel Aviv yönetimine şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Bu tablo, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve (Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden) Somaliland ile olan ittifaklarımızı daha da derinleştirmemizi zorunlu kılmaktadır."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralıAdıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Şehit aileleri ve gaziler hakkındaki yönetmelik kabul edildiŞehit aileleri ve gaziler hakkındaki yönetmelik kabul edildi

Anahtar Kelimeler:
Pakistan Suudi Arabistan Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

25 bin TL zamma kapı aralandı

25 bin TL zamma kapı aralandı

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.