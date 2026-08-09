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Adıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Adıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda 1’i kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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