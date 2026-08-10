HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Almanya'daki yaşlıları soyup soğana çevirdiler, İzmir'de şatafatlı düğünde evlendiler

Almanya’da 8,2 milyon Euro'luk soygun yaptığı öne sürülen ve hakkında iki ayrı tutuklama kararı bulunan Yiğit Tufan, aynı dosyada hapis cezası alan Büşra Satılmış’la İzmir’de evlendi. Euro ve altınların havada uçuştuğu lüks düğünün görüntüleri Alman basınında geniş yankı uyandırdı.

Almanya'daki yaşlıları soyup soğana çevirdiler, İzmir'de şatafatlı düğünde evlendiler

Yıllardır yakalanamadığı belirtilen Yiğit Tufan’ın 19 Temmuz’da İzmir’de yaptığı gösterişli düğün Almanya’da gündem oldu. Tufan, Bremen’deki para taşıma şirketinden 8,2 milyon Euro çalınmasına yardım ettiği gerekçesiyle Almanya’da hapis cezası alan Büşra Satılmış’la evlendi. Sözcü’de yer alan habere göre çiftin üzerine Euro ve altınların saçıldığı görüntüler ülke basınının manşetlerine taşındı.

SUÇ ORTAKLARI EVLENDİ

Almanya’nın Bremen kentindeki bir para taşıma firmasını soyan ve 8 milyon 196 bin 925 Euro ile Türkiye’ye kaçan Yasemin Gündoğan (33), Interpol'ün de devreye girmesiyle geldiği Almanya’da 6 yıl 9 aylık hapis cezasını çekerken, suç ortakları evlendi. İki ayrı suçtan aranan damat ile babası düğünde Euro ve altın saçtı.

ALTIN VE EURO'LARLA POZ VERDİLER

19 Temmuz 2026 günü İzmir’de gerçekleşen düğünde, Yasemin’e soygunda yardım etmekten Almanya’da iki yıl sekiz ay hapis cezası alan Büşra Satılmış ile soygunu yönetmek ve yaşlı Almanları dolandırmaktan "iki tutuklama emri ile aranan“ Yiğit Tufan (35), taktıkları altın ve Euro’larla poz verdi.

Almanya daki yaşlıları soyup soğana çevirdiler, İzmir de şatafatlı düğünde evlendiler 1

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ALMANYA’DA MANŞET OLDU

Alman Bild gazetesi, "Utanmaz ikili“ manşetiyle konuyu okurlarına duyururken, firardaki damat Yiğit Tufan’ın hakkında iki tutuklama emri olduğuna değindi. Tutuklama kararlarının 8 milyonluk soyguna karışma ve çağrı merkezi dolandırıcılığı ile ilgili olduğu belirtildi. Tufan ve çetesinin polis gibi davranarak önce Almanya‘daki yaşlı insanları dolandırdığı, sonra Türkiye’ye kaçtığı ifade edildi.

Almanya daki yaşlıları soyup soğana çevirdiler, İzmir de şatafatlı düğünde evlendiler 2

Suça bulaşmış iki kişinin, milyonların gözü önündeki düğününde para saçıldı. Düğün için Almanya'dan çok sayıda misafir getirildi ve lüks otellerde konaklatıldı.

Almanya daki yaşlıları soyup soğana çevirdiler, İzmir de şatafatlı düğünde evlendiler 3

CEZAEVİNDEKİ YASEMİN, TUFAN VE EKİBİNİ İŞARET ETTİ

Cezaevinde bulunan ve paraları çalan asıl fail Yasemin, çaldığı paraları bir çetenin kendisinden aldığını belirterek Yiğit Tufan ve ekibini işaret etmişti. Damadın suç kariyeri, 2017 yılında Almanya'da yaşlı insanları hedef alan ve birikimlerini dolandıran bir çetenin parçası olarak tanımlanmasıyla başladı. Tufan daha sonra faaliyetlerini Türkiye'ye taşıdı ve burada organize çete dolandırıcılığı için bir çağrı merkezi ağı kurdu.

2020 yılında Türk özel kuvvetlerinin baskınından kıl payı kurtuldu. Mayıs 2021'de hayatlarının en büyük soygununu gerçekleştirdi: Tufan'ın 8,2 milyon Euroluk soygunun stratejik beyni ve elebaşı olduğu iddia ediliyor. O zamandan beri 35 yaşındaki Tufan, Türkiye'de lüks bir yaşam sürüyor ve bunu sık sık sosyal medyada sergiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kolombiya'da 7.1 büyüklüğünde deprem!Kolombiya'da 7.1 büyüklüğünde deprem!
Avrupa’da Steam müşterileri dikkat: Bilgiler ele geçirilmiş olabilir!Avrupa’da Steam müşterileri dikkat: Bilgiler ele geçirilmiş olabilir!

Anahtar Kelimeler:
Almanya düğün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
bizim ülkede normal işler bunlar ama almanların haberi yok
boşuna dememişler hırsız cenneti diye..
her yerde kendimizi belli ediyoruz. güzel haberler görelim. bu tipler yüzünden türk halkı yabancı ülkelerde yaftalanıyor. yazık!
En Çok Okunan Haberler
"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün: İki partinin kararı belli oldu

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün: İki partinin kararı belli oldu

Çete liderinin annesi için çelenk yağdı! Lakaplar dikkat çekti

Çete liderinin annesi için çelenk yağdı! Lakaplar dikkat çekti

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.