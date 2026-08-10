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Muzaffer Şirin'in evinde yapılan 8,5 saatlik aramada servet çıktı!

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Ufuk Dağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün ultrAslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alınmıştı. Şirin'in evinde 8 buçuk saat arama yapıldı. Toplamda 65 milyon TL'lik döviz, altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında, 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15. maddelerinde düzenlenen "spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlar" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Şirin dün gözaltına alındı.

Muzaffer Şirin in evinde yapılan 8,5 saatlik aramada servet çıktı! 1

8,5 SAATLİK ARAMA

Şüphelinin ikametinde ayrıca dün bir arama gerçekleştirildi. Arama saat 14.30’da başladı ve 23.00’e kadar devam etti. 8,5 saat süren aramanın ardından evden adeta servet çıktı.

Muzaffer Şirin in evinde yapılan 8,5 saatlik aramada servet çıktı! 2

Ele geçirilenler şu şekilde açıklandı;

841 bin 895 Euro,
51 bin 953 ABD Doları,
18 bin 865 İngiliz Sterlini,
795 bin 825 Türk Lirası,
Yaklaşık 13 milyon 351 bin 890 TL değerinde altın ve mücevherat,
Yaklaşık 500 bin TL değerinde 1 adet Hint seti,
Yaklaşık 350 bin TL değerinde pırlanta kolye

Muzaffer Şirin in evinde yapılan 8,5 saatlik aramada servet çıktı! 3

Ele geçirilenlerin toplam değerinin 65 milyon TL olduğu belirtildi.

Muzaffer Şirin in evinde yapılan 8,5 saatlik aramada servet çıktı! 4

SİLAH DA YAKALANDI

Aramada ayrıca 1 adet silah, 1 adet şarjör, 141 adet 9x19 mm ve 1 adet 6,35 mm fişek, 2 adet 6,35 mm boş şarjör, 3 adet iPhone marka cep telefonu, 3 adet SIM kart ile 4 adet balistik yelek de ele geçirildi.

Muzaffer Şirin in evinde yapılan 8,5 saatlik aramada servet çıktı! 5

Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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Gözaltı ultrason Servet
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