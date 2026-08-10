Steam Deck’e PS Portal’ın önemli özelliği geldi: PS5 olmadan oyun oynatabiliyor

Steam Deck kullanıcıları PlayStation oyunlarını oynamak için yeni bir seçeneği test etmeye başladı. Üçüncü taraf Asobi: Remote Play uygulaması, Steam Playtest kapsamında Steam Deck, Steam Machine ve diğer Linux sistemlerine PlayStation Plus bulut oyun desteği getiriyor.

Uygulama standart PS4 ve PS5 Remote Play desteğinin yanı sıra, uygun kullanıcıların bir PlayStation konsoluna bağlanmadan desteklenen PS5 oyunlarını bulut üzerinden çalıştırmasına imkan tanıyor.

PS5 SAHİBİ OLMAK GEREKMİYOR

Bulut oyun özelliğini kullanabilmek için PlayStation Network hesabı ve aktif PlayStation Plus Premium aboneliği gerekiyor.

Kullanıcılar PlayStation Plus kataloğundaki desteklenen oyunların yanı sıra dijital olarak sahip oldukları uygun PS5 oyunlarını da buluttan oynayabiliyor.

Ancak bu, satın alınan her PS5 oyununun oynanabileceği anlamına gelmiyor.

Oyunların kullanılabilirliği Sony’nin bulut oyun kataloğuna, kullanıcının hesabına ve bulunduğu bölgeye bağlı olarak değişiyor.

PS PORTAL’DAKİ ÖZELLİK STEAM DECK’E TAŞINIYOR

Sony, PlayStation Portal için bulut oyun özelliğini 2025 yılında kullanıma sunmuştu.

Bu sistem sayesinde PlayStation Plus Premium aboneleri belirli PS5 oyunlarını yerel bir PS5’ten aktarmak yerine doğrudan Sony’nin sunucularından oynayabiliyor.

Asobi de benzer işlevi Steam Deck ve Steam Machine dahil genel amaçlı Linux cihazlarına getiriyor.

Uygulamanın temel yapılandırması 1080p çözünürlükte 30 FPS SDR görüntü ve otomatik bit hızı ayarlaması sunuyor.

1080P 60 FPS VE HDR DESTEĞİ DE VAR

Asobi’nin premium özellikleri arasında 1080p çözünürlükte 60 FPS, HDR, manuel bit hızı kontrolü, düşük gecikme modları, kontrolcü haptik geri bildirim desteği ve 4K’ya kadar görüntü yükseltme yer alıyor.

Uygulama desteklenen ekranlarda 120 FPS’ye kadar çıkış seçeneğini de listeliyor.

Ancak bu özellik PlayStation bulut oyunlarının 120 FPS olarak işlendiği anlamına gelmiyor.

Mevcut Steam Playtest sürecinde premium özelliklerin tamamı kullanıma açık durumda.

Steam sayfasında uygulama Free to Play olarak listelenirken ayrıca Asobi Premium paketi de bulunuyor. Premium paketin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

SONY’NİN RESMİ UYGULAMASI DEĞİL

Asobi, Inside Internet tarafından geliştiriliyor ve Sony Interactive Entertainment ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor.

Steam mağaza sayfasında da bu sorumluluk reddi açıkça belirtiliyor.

Uygulama hâlâ test aşamasında. Bazı kullanıcıların Premium hesaplarında normalde erişilebilir olması gereken oyunlarda bulut tahsisiyle ilgili sorunlar bildirdiği belirtiliyor.

Geliştirici ayrıca Windows sürümünün de planlandığını ifade ediyor. Mevcut Playtest duyurusu ise Steam Deck, Steam Machine ve Linux cihazlara odaklanıyor. (Kaynak: VideoCardz)