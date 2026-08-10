Kulisler bir kez daha hareketlendi! Cemil Tugay'dan 'Whatsapp' hamlesi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile tartışma yaşadığı bilgisi kulislerde yer alan Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği iddiaları bir kez daha gündem oldu. Tugay’ın hamlesi merak edilirken tv100'de konuşan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın açıklamaları dikkat çekti.

Gazeteci Sinan Burhan’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında verdiği son kulis bilgileri şu şekilde;

"WHATSAPP GRUBUNDAN AYRILDI"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP ve Yeni Parti üyelerinden oluşan Meclis üyelerinin yer ayrıldığı WhatApp grubundan dün ayrıldığı öğrenildi.

Tugay'ın gruptan ayrılması siyasi kulislerde dikkat çekti.

Bu gelişme Cemil Tugay'ın CHP ve Yeni Parti yapılanmasından uzaklaşacağı, hatta AK Parti'ye katılabileceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

CHP'YE DE YENİ PARTİ'YE DE UZAK

Sağ siyasetin uzun yıllardır İzmir’de belediye başkanı yok.

Gelinen nokta itibariyle hem Özgür Özel Bey ile Cemil Tugay’ın bir iletişim sorunu olduğu hatta Özgür Özel Bey ulaşamıyor. Tugay’ın WhatsApp’tan da engellediğimi biz duymuştuk. Gazeteci arkadaşlar ifade etmişti. Cemil Tugay’ın CHP’de de kalmayacağı öngörülüyor"

Bugün de CHP’li ve Yeni Partili belediye meclis üyeleri ve yöneticilerinin olduğu gruptan ayrıldı. Bu da bir mesaj olarak değerlendiriliyor Ankara’da.

"14 AĞUSTOS'TA AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Bugünkü şartlar itibariyle gözüken o ki 14 Ağustos tarihinde AK Parti’ye katılacak gibi duruyor.

BİR İLK OLABİLİR

Öte yandan Cemil Tugay, AK Parti’ye geçerse İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk defa AK Parti yönetimine geçecek.