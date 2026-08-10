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'Terörsüz Türkiye' için tarihi gün! 'Çerçeve yasa' Meclis'te oylanacak

'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik gün geldi çattı. 367 imzayla Meclis'e sunulan 'Çerçeve yasa' bugün Genel Kurul'da görüşülecek. Terör örgütü PKK/KCK’nın silah bırakmasının tespiti sonrası uygulanacak hukuki çerçeveyi çizen kanun teklifinin rekor oyla yasalaşması bekleniyor.

'Terörsüz Türkiye' için tarihi gün! 'Çerçeve yasa' Meclis'te oylanacak
Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “iç cepheyi güçlendirme” çağrısıyla başlayan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” mesajlarıyla şekillenen süreçte kritik aşamaya gelindi. “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

GÖRÜŞMELER 17,5 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Adalet Komisyonu’nda 17,5 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilen çerçeve düzenlemenin, Genel Kurul’da geniş bir siyasi destekle yasalaşması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye için tarihi gün! Çerçeve yasa Meclis te oylanacak 1

BAHÇELİ GENEL KURUL'A GELECEK Mİ?

Saat 11.00’de başlayacak tarihi oturumu, 1 Ekim 2024’te Meclis’in açılışında DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşarak sürece ilişkin ilk güçlü mesajlardan birini veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de takip etmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye için tarihi gün! Çerçeve yasa Meclis te oylanacak 2

REKOR OY İLE KABUL EDİLMESİ BEKLENİYOR

AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDAPAR, Yeni Yol ve bağımsız milletvekillerinden oluşan 367 imzayla Meclis’e sunulan teklifin, diğer partilerden gelecek desteklerle birlikte yaklaşık 400 oyla kabul edilmesi öngörülüyor.

Terörsüz Türkiye için tarihi gün! Çerçeve yasa Meclis te oylanacak 3

Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye’nin uzun yıllardır ekonomik, sosyal ve güvenlik alanlarında ağır bedeller ödediği terör sorununda yeni bir döneme girilmesi hedefleniyor. Sürecin başarıya ulaşması halinde ticaret, turizm, enerji ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda önemli kazanımların ortaya çıkması bekleniyor.

TEKLİF NE GETİRECEK?

Teklife göre ise PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek.

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Kanun hükümleri, "PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen 7 Şubat 2013 tarihli ve "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçları" kapsayacak.

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Anahtar Kelimeler:
meclis Terörsüz Türkiye
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