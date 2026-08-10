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Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi ama... CHP’den fire geldi: 'Hayır' diyeceğim

Bugün TBMM'de oylanması beklenen 'Çerçeve yasa' için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “tereddütsüz destek” mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu’nun mesajının ardından partisinden dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, söz konusu teklife “hayır” oyu vereceğini açıklayarak parti içerisinde ilk fireyi verdi.

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi ama... CHP’den fire geldi: 'Hayır' diyeceğim
Devrim Karadağ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin “tereddütsüz katkı vereceğiz” açıklamasının ardından CHP içinden ilk farklı ses yükseldi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi ve oylanması beklenen “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”ne “hayır” oyu vereceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi ama... CHP’den fire geldi: Hayır diyeceğim 1

“OYUMUN RENGİ AÇIK: HAYIR”

Kesici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teklif konusunda kararının net olduğunu belirterek, “TBMM’de yarın (10/11 Ağustos 2026) görüşülecek ve oylanacak olan ‘Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ne ‘HAYIR’ oyu vereceğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi ama... CHP’den fire geldi: Hayır diyeceğim 2

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUS DEVLET- ÜNİTER DEVLET'TİR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve devlet yapısına vurgu yapan Kesici, paylaşımında “ Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bedeller ödenerek kurulmuş bir ‘Ulus Devlet-Üniter Devlet’tir” dedi.

Kesici ayrıca, teklifin Cumhuriyet'in temel vasıflarını zedeleyebilecek unsurlar taşıdığına inandığını belirterek, “Bu teklifin hem şimdi hem süreç içerisinde, Cumhuriyetimizin bu temel vasfını sakatlayabilecek unsurlar taşıdığına inanıyorum. Buna rıza gösteremem” ifadelerini kullandı.

“MİLLETVEKİLİ YEMİNİME SADAKATİM TAMDIR"

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, kararının milletvekili yeminiyle de bağlantılı olduğunu belirterek, “ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 81. maddesi uyarınca ettiğim milletvekili yeminine sadakatim tamdır” dedi.

Kesici, paylaşımını “Bu sebeple oyumun rengi açıktır: HAYIR” sözleriyle tamamladı.

KILIÇDAROĞLU, "TEREDDÜTSÜZ DESTEK" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise daha önce yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin “Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz” mesajını vermişti.

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi ama... CHP’den fire geldi: Hayır diyeceğim 3

Kesici’nin açıklaması, Kılıçdaroğlu’nun bu tutumunun ardından CHP içerisinde ilk açık “hayır” çıkışı olarak dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
İlhan Kesici Kemal Kılıçdaroğlu CHP Terörsüz Türkiye
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