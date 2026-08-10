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Otel havuzunda sızıntı iddiası! Çok sayıda müşteri hastaneye kaldırıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir otelde havuz bakımı sırasında iddiaya göre gaz sızıntısı meydana geldi. Sızıntıdan etkilenen 15 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Otel havuzunda sızıntı iddiası! Çok sayıda müşteri hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 21.30 sıralarında Gümüşlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelde yürütülen havuz bakımı esnasında henüz belirlenemeyen nedenle gaz sızıntısı gerçekleşti.

Otel havuzunda sızıntı iddiası! Çok sayıda müşteri hastaneye kaldırıldı 1

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Havuz çevresinde bulunan ve sızıntı sonrası mide bulantısı ile baş dönmesi şikayeti başlayan 15 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 15 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otel havuzunda sızıntı iddiası! Çok sayıda müşteri hastaneye kaldırıldı 2

Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme otel havuz
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