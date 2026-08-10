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Kabusu yaşadılar! 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi

Çin ‘Dolphin Tayfunu' kabusunu yaşıyor. Tayfunun karaya ulaşmasının ardından Şanghay da dahil olmak üzere ülkenin doğusundaki 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Ulaşım ise neredeyse tamamen durdu.

Kabusu yaşadılar! 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi

Çin'in doğu kıyılarını etkisi altına alan Dolphin Tayfunu nedeniyle 1 milyonu aşkın kişi tahliye edildi.

Kabusu yaşadılar! 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi 1

TAYFUN KARAYA ULAŞTI

Yerel basındaki haberlere göre, şiddetli rüzgar, sağanak, sel ve toprak kaymaları getirmesi beklenen Dolphin Tayfunu, Cıciang eyaletinde karaya ulaştı.

Kabusu yaşadılar! 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi 2

ULAŞIM DURDU

Eyalette feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı.

Şanghay kentindeki Hongqiao ve Pudong havalimanlarında uçuşların yüzde 60'ı yani 1300'den fazla sefer iptal edildi.

Kabusu yaşadılar! 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi 3

Yetkililer, tayfunun etkili olduğu Cıciang, Şanghay ve Fujian'da 1 milyondan fazla kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiğini bildirdi.

Kabusu yaşadılar! 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi 4

Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Tayfun Duygulu
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