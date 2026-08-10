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Bakan Kurum’dan sındırgı depreminin 1.yılı paylaşımı: “Yalnız bırakmadık, bırakmayız”

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden 1 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında, “Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı’da, bugün yeni yuvalarımız yükseliyor. Son aşamaya geldiğimiz inşa çalışmalarında anahtarları çok yakında teslim edeceğiz” mesajını verdi.

Bakan Kurum’dan sındırgı depreminin 1.yılı paylaşımı: “Yalnız bırakmadık, bırakmayız”
Çiğdem Berfin Sevinç

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki ilk deprem 10 Ağustos 2025’te meydana geldi. Şiddetli sarsıntı ilçe merkezi ile Bigadiç ve çevre köylerde yıkımlara neden oldu, bir kişi hayatını kaybetti. Bölgede 1 ay içerisinde hasar tespit çalışmaları tamamlanıp yeniden inşa çalışmaları için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinasyonunda inşa çalışmaları yürütüldü. Sındırgı’da 27 Ekim 2025’te yine 6,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölgede artçılar uzun süre devam etti. 2 büyük depremin ardından Sındırgı ve Bigadiç’te 1 yıl içinde 1.121 köy evi ve konut, 36 iş yeri, 23 ahır ve 1 caminin inşa çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Bakan Kurum’dan sındırgı depreminin 1.yılı paylaşımı: “Yalnız bırakmadık, bırakmayız” 1

BAKAN KURUM: ÇOK YAKINDA TESLİM EDECEĞİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin 1. yılında, sosyal medya hesabından yeni yapılan afet konutlarının görüntülerini ve hak sahibi vatandaşların görüşlerini paylaştı. Depremzede Harun Akbaş’ın “Bu millet yalnız kalmadı” sözlerini alıntılayan Bakan Kurum mesajında, “Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı’da, bugün yeni yuvalarımız yükseliyor. Son aşamaya geldiğimiz inşa çalışmalarında anahtarları çok yakında teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’dan sındırgı depreminin 1.yılı paylaşımı: “Yalnız bırakmadık, bırakmayız” 2

“BU MİLLET YALNIZ KALMADI”

Depremde evi ağır hasar alan ve sonrasında da yıkılan depremzede Harun Akbaş, konutların çok hızlı yapıldığını belirterek, “Bu kadar hızlı olmasını kimse aklından geçiremezdi. Muhalefet ‘olmaz, imkanı yok’ dedi. ‘Olmaz’ dedikleri oldu. Hayalleri yetmiyordu ama yaptılar. Evler meydanda işte görünüyor. Görünen köy kılavuz istemez. Sadece söz verip de sözü tutmak değil, onun üzerine çıktılar. Nerede yalnız kalacağız ki? Bu millet yalnız kalmadı. Evlerimizde mutlu yaşarız. Hükümetimize dua ederiz. Gerçekten çok güzel olmuş” dedi.

Bakan Kurum’dan sındırgı depreminin 1.yılı paylaşımı: “Yalnız bırakmadık, bırakmayız” 3

“‘DEVLET BİZE DE SAHİP ÇIKAR, YAPAR’ DEDİK”

Ali Koyun ise şunları söyledi: O acıyı yaşadık. Evimiz göçtü, yıkıldı. Ama devlet bak arkamızda durdu, bize evleri yaptılar. ‘Çok kısa zamanda da teslim edeceğiz’ diyorlar. ‘Devlet desteğiyle yapılan bir şey mutlaka güzel olur’ dedik. ‘Bize de devlet sahip çıkar, yapar’ dedik. Gece dahi çalıştılar. Devletimiz hakkını verdi. Çok güzel oldu. Başlanmış iş, bitmiş sayılır. Bir ay içerisinde her şey biter.

Bakan Kurum’dan sındırgı depreminin 1.yılı paylaşımı: “Yalnız bırakmadık, bırakmayız” 4

Bakan Kurum’dan sındırgı depreminin 1.yılı paylaşımı: “Yalnız bırakmadık, bırakmayız” 5

Bakan Kurum’dan sındırgı depreminin 1.yılı paylaşımı: “Yalnız bırakmadık, bırakmayız” 6

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Balıkesir Murat Kurum
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