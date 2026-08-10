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Kötü kokular korkunç gerçeği çıkardı! Kardeşinin cansız bedeniyle 1 hafta yaşamış

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir apartmandan çıkan kötü kokular sakinleri rahatsız etti. Ekipler kokunun geldiği eve girince salonda hayatını kaybetmiş birini gördü. Ölen kişinin psikolojik sorunları olduğu belirlenen ablası da evde uyurken bulundu. Ablanın, kardeşinin cansız bedeniyle 1 haftadır aynı evde olduğu belirlendi.

Gaziosmanpaşa'da apartmandan gelen kötü kokular üzerine polis ekipleri tarafından girilen dairede, Azerbaycan uyruklu Rövşen Zeynalow'un cansız bedeni bulundu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Zeynalow'un ablası Metanet Zeynalow da yatak odasında uyurken bulundu. Ablanın, kardeşinin cansız bedeniyle yaklaşık 1 hafta aynı evde yaşadığı ortaya çıktı.

Kötü kokular korkunç gerçeği çıkardı! Kardeşinin cansız bedeniyle 1 hafta yaşamış 1

APARTMAN SAKİNLERİ RAHATSIZ OLDU

Olay, dün akşam saatlerinde Şemsipaşa Mahallesi 6. Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, daireden yayılan kötü kokudan rahatsız olan apartmandakiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kötü kokular korkunç gerçeği çıkardı! Kardeşinin cansız bedeniyle 1 hafta yaşamış 2

SALONDA HAREKETSİZ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan daireye giren polis, salonda hareketsiz halde bir kişiyi buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin Azerbaycan uyruklu Rövşen Zeynalow olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Kötü kokular korkunç gerçeği çıkardı! Kardeşinin cansız bedeniyle 1 hafta yaşamış 3

EVDE KAN İZLERİ BULUNDU

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, Zeynalow'un ablası Metanet Zeynalow'un yatak odasında uyuduğu görüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ablanın, hayatını kaybeden kardeşiyle yaklaşık 1 hafta boyunca aynı evde yaşadığı belirlendi. Evde yapılan ilk incelemelerde kan izlerine de rastlandı. Rövşen Zeynalow'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.

Kötü kokular korkunç gerçeği çıkardı! Kardeşinin cansız bedeniyle 1 hafta yaşamış 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa apartman ceset
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