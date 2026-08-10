Apple Watch kökten değişebilir: Ekransız model ve yuvarlak ekran da masada

Apple'ın Apple Watch ürün ailesinde önemli değişiklikler yapmayı değerlendirdiği iddia edildi. Bloomberg'den Mark Gurman, son "Power On" bülteninde Apple Watch'un evrimine ilişkin planları katlanabilir iPhone'un temsil ettiği "devrimsel tasarım değişikliği" ile karşılaştırdı ve bunun "ürünü yeni bir çağa taşıyacak bir şey" olacağını belirtti.

Gurman'a göre Apple'ın endüstriyel tasarım ekibi bir süredir akıllı saatlerini "daha geniş kapsamlı biçimde yeniden ele alıyor" ve şirket birden fazla yön üzerinde değerlendirme yapıyor. Değerlendirilen fikirler arasında ekranı olmayan giyilebilir cihazlar, farklı türde ekranlar, yeni boyut seçenekleri ve hatta yuvarlak ekran bulunuyor.

EKRANSIZ APPLE WATCH TARZI CİHAZ GÜNDEMDE

Apple'ın son dönemde yeniden ilgi gören ekransız fitness bantlarını ve akıllı yüzükleri ciddiye aldığı belirtiliyor.

Bu nedenle şirketin ekranı bulunmayan Apple Watch tarzı yeni cihazları değerlendirdiği öne sürülüyor.

Apple ayrıca farklı ekran türlerine ve farklı boyutlara sahip yeni Apple Watch modelleri üzerinde de düşünüyor.

Şirketin giyilebilir cihazlarını gelecekte yapay zekâya daha fazla odaklamayı planladığı ve Sağlık uygulamasını uzun vadede kapsamlı biçimde yenilemek istediği de belirtiliyor.



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YUVARLAK APPLE WATCH DA DEĞERLENDİRİLDİ

Apple'ın Apple Watch için yuvarlak bir ekran kullanma fikrini de değerlendirdiği aktarılıyor.

Ancak Gurman, yuvarlak ekranlı böyle bir cihazın piyasaya çıkmasının pek olası olmadığı uyarısında bulunuyor.



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ULTRA’NIN ÜZERİNDE YENİ MODEL DE OLABİLİR

Şirketin Apple Watch Ultra ve Hermès modellerinin üzerinde konumlandırılacak yeni premium seçenekleri değerlendirdiği öne sürülüyor.

Bunun yanı sıra Apple Watch SE'ye ek olarak daha uygun fiyatlı yeni seçenekler de şirketin değerlendirdiği fikirler arasında bulunuyor.

Apple henüz ürün ailesi için kesin bir yön belirlemiş değil ancak "artan rekabete karşı ürün ailesini yeniden şekillendirmeye kararlı" olduğu belirtiliyor.

Gurman, Apple Watch'taki bu yenilenmenin "iPhone'un düz tasarımdan katlanabilir bir cihaza dönüşümü kadar önemli olabileceğine" inanıyor.

Apple'ın son yıllarda büyüme sağlamakta zorlanan Giyilebilir Ürünler, Ev ve Aksesuarlar segmentini yeniden canlandırmayı umduğu belirtiliyor. (Kaynak: MacRumors)