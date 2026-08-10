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Avrupa'nın Starlink alternatifi için planlar tamamlandı: 348 uydu, ilk fırlatma 2029'da

Avrupa Komisyonu, IRIS uydu geniş bant ağı için planları tamamladı. 348 uydudan oluşacak sistemde ilk fırlatmaların 2029'da başlaması hedefleniyor.

Avrupa'nın Starlink alternatifi için planlar tamamlandı: 348 uydu, ilk fırlatma 2029'da
Enes Çırtlık

Avrupa Birliği, kendi uydu geniş bant ağı IRIS için önemli bir aşamayı daha tamamladı. Avrupa Komisyonu, sistemin ayrıntılı tasarımı, uydu üretimine hazırlık, yer altyapısı ve fırlatma hizmetlerini kapsayan planların kesinleştiğini açıkladı.

GSMArena'da yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu ayrıca Avrupalı üreticiler ve Avrupa Uzay Ajansı ile anlaşma imzaladı. Görüşmeler bu yılın ocak ayında başlamıştı.

Anlaşmalarda her uydu için hedef fiyatlandırma ile özel şirketlerin yapması gereken yatırımlar da tanımlandı.

Avrupa nın Starlink alternatifi için planlar tamamlandı: 348 uydu, ilk fırlatma 2029 da 1

UYDU SAYISI 348'E YÜKSELDİ

Kesinleşen planda IRIS ağı için daha önce öngörülenden daha fazla uydu bulunuyor.

Projeye 66 uydu daha eklenmesiyle toplam uydu sayısı 348'e çıkarıldı.

Avrupa Uzay Ajansı'na göre ek uydular, sistemin savunma, güvenlik ve acil durum hizmetlerindeki kabiliyetlerini güçlendirmek açısından önem taşıyor.

İlk uyduların 2029 yılında fırlatılması planlanıyor. Hizmetlerin de ilk fırlatmaların ardından aynı yıl içerisinde devreye alınması hedefleniyor.

Avrupa nın Starlink alternatifi için planlar tamamlandı: 348 uydu, ilk fırlatma 2029 da 2

İLK HEDEF DOĞRUDAN TÜKETİCİLER DEĞİL

IRIS, SpaceX'in Starlink sistemine alternatif olarak değerlendiriliyor ancak iki sistemin ilk kullanım amacı aynı değil.

Starlink'in alçak Dünya yörüngesinde 10 binden fazla aktif uydusu bulunuyor; bu rakamla kıyaslandığında 348 uydudan oluşacak IRIS ağı oldukça küçük kalıyor.

IRIS hizmetleri ilk aşamada doğrudan son tüketicilere yönelik olmayacak.

Sistem, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yanı sıra Norveç ve İzlanda gibi ortaklar tarafından kullanılacak. Kritik operasyonlar, acil durumlara müdahale, insani yardım faaliyetleri ve sınır gözetimi sistemin kullanım alanları arasında yer alacak.

Avrupa nın Starlink alternatifi için planlar tamamlandı: 348 uydu, ilk fırlatma 2029 da 3

DAHA SONRA VATANDAŞLARA DA AÇILABİLECEK

IRIS ağının gelecekte şirketlerin ve vatandaşların kullanımına da sunulması planlanıyor.

Sistemin özellikle geleneksel iletişim ağlarının bulunmadığı veya güvenilir şekilde çalışmadığı bölgelerde bağlantı sağlaması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Uydu
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