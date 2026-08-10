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Çerçeve Yasa TBMM'de kabul edildi! Bahçeli'den ilk açıklama

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Çerçeve Yasa TBMM'de kabul edildi. MHP lideri Devlet Bahçeli gazetecilerin oylama ile ilgili sorusuna yanıt verdi.

Çerçeve Yasa TBMM'de kabul edildi! Bahçeli'den ilk açıklama
Recep Demircan

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Çerçeve Yasa 468 oyla TBMM'de kabul edildi. 12 saat süren oylamada 88 ret, 6 çekimser oy kullanıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama geldi.

Çerçeve Yasa TBMM de kabul edildi! Bahçeli den ilk açıklama 1

BAHÇELİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Oylama sonrası salondan çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Çerçeve Yasa ile ilgili Bahçeli "Hayırlı olsun" dedi.

Çerçeve Yasa TBMM de kabul edildi! Bahçeli den ilk açıklama 2

BAHÇELİ DEM PARTİLİLERLE TOKALAŞTI

Öte yandan oylama sonrası Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaştığı anlar ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP Terörsüz Türkiye
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