Çerçeve Yasa TBMM'de kabul edildi! Bahçeli'den ilk açıklama

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Çerçeve Yasa 468 oyla TBMM'de kabul edildi. 12 saat süren oylamada 88 ret, 6 çekimser oy kullanıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama geldi.

BAHÇELİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Oylama sonrası salondan çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Çerçeve Yasa ile ilgili Bahçeli "Hayırlı olsun" dedi.

Çerçeve Yasa TBMM'de kabul edildi! MHP lideri Bahçeli'den ilk açıklama.pic.twitter.com/Vt3gJOvfcL — Mynet (@mynet) August 10, 2026

BAHÇELİ DEM PARTİLİLERLE TOKALAŞTI

Öte yandan oylama sonrası Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaştığı anlar ortaya çıktı.