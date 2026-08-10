Son dakika: Çerçeve Yasa TBMM'de oylanarak kabul edildi!

Kamuoyunda süreç yasası olarak da bilinen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin" 12 maddesi kabul edilerek Meclis'te oylandı.

468 OYLA KABUL EDİLDİ

562 oyun kullanıldığı ve Genel Kuruldaki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme, 468 "kabul", 88 "ret", 6 "çekimser" oyla kabul edilerek yasalaştı.

SÜREÇ YASASININ 12 MADDESİ ORTAYA ÇIKTI

Süreç yasasının kabul edilen 12 maddesi ortaya çıktı.

İşte o 12 madde:

TBMM TATİLE GİRDİ

TBMM, oylama sonrası 1 Ekim tarihinde açılmak üzere tatile girdi.

BAKAN GÜRLEK'TEN MESAJ: "EBEDİ KARDEŞLİĞİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Adalet Bakanı Akın Gürlek çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından açıklamada bulundu.

Bakan Gürlek'in mesajı şu şekilde:

"Milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Gazi Meclisimizde 468 kabul oyuyla güçlü bir irade ile yasalaştı.

Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hâle getirecek; Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken millî birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir.

Bu tarihî sürece liderliğiyle yön veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Terörsüz Türkiye hedefimize ilk günden itibaren güçlü iradesiyle destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum.

Kanunun hazırlanması ve yasalaşması sürecinde büyük gayret gösteren TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a, ortak geleceğimiz adına düzenlemeye katkı ve destek sunan siyasi partilerimize ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Kanunun ülkemize, milletimize ve ebedî kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum."

Milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Gazi Meclisimizde 468 kabul oyuyla güçlü bir irade ile yasalaştı.



Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır… https://t.co/xXwvOmNyU1 — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 10, 2026

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: "KAZANAN 86 MİLYON OLACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çerçeve yasanın kabul edilmesinden sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yılmaz mesajında, "Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla, kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır" dedi.

Yılmaz'ın mesajının tamamı şu şekilde: