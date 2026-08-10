Son dakika: Çerçeve Yasa TBMM'de oylanarak kabul edildi!

Kamuoyunda süreç yasası olarak da bilinen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin" 12 maddesi kabul edilerek Meclis'te oylandı.
562 oyun kullanıldığı ve Genel Kuruldaki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme, 468 "kabul", 88 "ret", 6 "çekimser" oyla kabul edilerek yasalaştı.
Süreç yasasının kabul edilen 12 maddesi ortaya çıktı.
İşte o 12 madde:
TBMM, oylama sonrası 1 Ekim tarihinde açılmak üzere tatile girdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından açıklamada bulundu.
Bakan Gürlek'in mesajı şu şekilde:
"Milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Gazi Meclisimizde 468 kabul oyuyla güçlü bir irade ile yasalaştı.
Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hâle getirecek; Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken millî birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir.
Bu tarihî sürece liderliğiyle yön veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Terörsüz Türkiye hedefimize ilk günden itibaren güçlü iradesiyle destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum.
Kanunun hazırlanması ve yasalaşması sürecinde büyük gayret gösteren TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a, ortak geleceğimiz adına düzenlemeye katkı ve destek sunan siyasi partilerimize ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
Kanunun ülkemize, milletimize ve ebedî kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum."
Milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Gazi Meclisimizde 468 kabul oyuyla güçlü bir irade ile yasalaştı.— Akın Gürlek (@abakingurlek) August 10, 2026
Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır… https://t.co/xXwvOmNyU1
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çerçeve yasanın kabul edilmesinden sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yılmaz mesajında, "Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla, kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır" dedi.
Yılmaz'ın mesajının tamamı şu şekilde:
Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizde, Genel Kurulun geniş mutabakatıyla kabul edilen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Verilen 468 evet oyu, siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son…— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) August 10, 2026
Okuyucu Yorumları 0 yorum