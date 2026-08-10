Son dakika | Meclis'te 'çerçeve yasa' oturumu! Tarihi günde tarihi konuşmalar

10.08.2026 - 15:42

AK PARTİLİ GÜLER: BİR ŞEY SUNUN, NE DEDİĞİNİZİ GÖRELİM

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in konuşmasında şu bölüm dikkat çekti:

"Sayın Tayyip Erdoğan'ın yine her zaman olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, AK Parti grup başkanlıklarına, İmralı’yı ziyaret eden milletvekillerimize, AK Parti grubumuza, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerimize, Yeni Yol milletvekillerimize, Yeni Parti’deki, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki milletvekillerimize ben çok teşekkür ediyorum. Samimiyetle bu sürece katkı sağlamaya çalışıyorlar.

Diğer taraftan da bir şey var. İlla bu insanları onların dediği gibi memnun etmemiz gerekiyor. Ya kardeşlerim, bir şey sun ya, bir şey sun. Elli yıllık bir meseleye ben bütün samimiyetimle, bütün gayretimle, çabamla bir şey yapmaya çalışıyorum.

Eksiğim olabilir. Yanlışım da olabilir. Sen ne diyorsun ya, bir görelim. Açın şu elinizdeki çöpü, tercümeyi, bilgiyi, yılların birikimini bir görelim kardeşim.

Rapor ortada, altıncı başlık ortada, buna imza attık. Ne diyorsun? Müstakil ve geçici kanun için ne diyorsun? Bu kurul için ne diyorsun? Yok."