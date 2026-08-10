Son dakika | Meclis'te 'çerçeve yasa' oturumu! Tarihi günde tarihi konuşmalar

Son dakika haberi: Türkiye’nin aylardır yakından takip ettiği “Terörsüz Türkiye” sürecinde kritik gün geldi. Adalet Komisyonunda 17,5 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilen 12 maddelik “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulu’nun gündemine taşındı.
Partiler oylama öncesinde son kararlarını açıklarken Meclis’te hareketlilik arttı.
16.08
YENİ Parti lideri Özgür Özel'in kendisinin 'evet' oyu vereceğini ancak partisinin milletvekillerinin karar vermekte 'serbest' olduğunu açıklamasının ardından pek çok YENİ Parti milletvekili 'hayır' oyu vereceğini açıkladı.
İşte 'hayır' diyeceğini açıklayan milletvekilleri:
Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı
Muğla Milletvekili Cumhur Uzun
Bursa Milletvekili Hasan Öztürk
Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez
Burdur Milletvekili İzzet Akbulut
Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul
Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu
10.08.2026 - 15:42
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in konuşmasında şu bölüm dikkat çekti:
"Sayın Tayyip Erdoğan'ın yine her zaman olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, AK Parti grup başkanlıklarına, İmralı’yı ziyaret eden milletvekillerimize, AK Parti grubumuza, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerimize, Yeni Yol milletvekillerimize, Yeni Parti’deki, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki milletvekillerimize ben çok teşekkür ediyorum. Samimiyetle bu sürece katkı sağlamaya çalışıyorlar.
Diğer taraftan da bir şey var. İlla bu insanları onların dediği gibi memnun etmemiz gerekiyor. Ya kardeşlerim, bir şey sun ya, bir şey sun. Elli yıllık bir meseleye ben bütün samimiyetimle, bütün gayretimle, çabamla bir şey yapmaya çalışıyorum.
Eksiğim olabilir. Yanlışım da olabilir. Sen ne diyorsun ya, bir görelim. Açın şu elinizdeki çöpü, tercümeyi, bilgiyi, yılların birikimini bir görelim kardeşim.
Rapor ortada, altıncı başlık ortada, buna imza attık. Ne diyorsun? Müstakil ve geçici kanun için ne diyorsun? Bu kurul için ne diyorsun? Yok."
15.10
Yeni Parti lideri Özgür Özel kritik yasaya 'evet' oyu vereceğini duyurarak şu ifadeleri kullandı:
"Bugün evet diyorsak, bir daha anneler ağlamasın diyedir. Bir daha evlatlarının tabutlarına sarılmasın diyedir. Bu anlayışla iktidara değil ama milletimize güvenerek ben ve yönetici arkadaşlarımız bu yasaya 'evet' diyeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza ilan ederiz Yeni partimizi millet kurmuştur. Milletvekillerimiz de nerede kimi temsil ediyorsa ona göre kendileri oy kullanacaktır. Vekillerimizi kendi millete sorumlu oldukları duygularıyla baş başa bırakıyorum."
14.40
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
"Bu yasada şüphesiz eksikler var. Bu yasada yok diye; ana dil, eşit yurttaşlık ve yerel demokrasi başta olmak üzere demokratik haklar unutulmuş talepler değildir. Bunlar olmazsa olmazdır. Bu ilk adımın işlevi, çatışmadan hukuk zeminine geçmektir. Bu bir temeldir. Temel tek başına ev değildir. Katları örmek ve en son çatıyı çakmak gerekecektir. O çatı, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devletidir."
10.08.2026 - 14:26
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
10.08.2026 - 14:10
Meclis'teki oturumda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ifadelerinden öne çıkanlar:
10.08.2026 - 13:04
Saadet Partisi, çerçeve yasayı şartlı desteklerini açıkladı. Genel Başkan Mahmut Arıkan, "Terörün sona vermesine 'evet' diyoruz ancak bir partinin seçim hesabı olmamalıdır" dedi.
10.08.2026 - 13:01
Yeni Parti'nin yasa teklifi konusunda tarafsız kalacağı iddia edildi. Partinin grup olarak oy kullanmaması, tüm milletvekillerinin kendi iradeleriyle ‘evet’ ya da ‘hayır’ oyu vermeleri konusunda karar verildiği öne sürüldü.
12:45
Oturumda gündem dışı konuşmaların ardından çerçeve yasa için TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler başladı.
10.08.2026 - 12:19
İYİ Parti'nin, çerçeve yasa teklifinin "anayasa aykırılık gerekçesiyle" görüşülmemesine yönelik önerisi reddedildi.
10.08.2026 - 12:10
Meclis'te konuşma gerçekleştiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, yasa teklifiyle ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Teröristlerin affedileceği bu yasa teklifinin görüşülmesi için Sevr'in imzalandığı günü tercih ettiniz. Çünkü hain terör örgütünün savunduğu şekliyle, Sevr'i geri getireceğiz diyenlerle aynı masaya oturdunuz. Bu bir utanç vesikasıdır."
10.08.2026 - 12:07
İYİ Partili milletvekilleri, yakalarına Türk bayrağı takarak Genel Kurul salonundaki yerlerini aldı.
10.08.2026 - 11:52
TBMM Genel Kurulu, çerçeve yasa teklifini görüşmek üzere toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu salondaki yerini aldı.
11:21
Genel Kurul öncesinde bir gazeteci, çerçeve yasa konusunda bazı partilerde “kafa karışıklığı” yaşandığını belirterek Devlet Bahçeli’ye soru yöneltti. Komisyondaki 17,5 saatlik görüşmelere gönderme yapan Bahçeli, “18 saat dinleyeceksiniz, soru mu bu şimdi?” karşılığını verdi.
10.08.2026 - 12:18
Genel Kurul öncesi Yeni Parti TBMM Grubu, Özgür Özel başkanlığında Meclis'te kapalı olarak toplantı gerçekleştirdi. Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bütün milletvekillerimiz sorumlulukla davranacaklar. Herkes kendi tabanına bakacak" ifadelerini kullandı. Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise kapalı grup toplantısında Genel Başkan ile gündemi değerlendireceklerini söyledi.
Yeni Parti'nin kesin kararını Özgür Özel TBMM'de açıklayacak.
10:45
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, görüşmelere saatler kala partisinin çerçeve yasa oylamasındaki kararını duyurdu. Erbakan, "çerçeve yasa" teklifine "çekimser" oy vereceklerini açıkladı.
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