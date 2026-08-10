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Son dakika | Meclis'te 'çerçeve yasa' oturumu! Tarihi günde tarihi konuşmalar
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Son dakika | Meclis'te 'çerçeve yasa' oturumu! Tarihi günde tarihi konuşmalar

Son dakika haberi: “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin çerçeve yasa için gözler TBMM Genel Kurulu’na çevrildi. Siyasi partilerin kararlarından kritik oylamaya, Meclis’te yaşanan tüm gelişmeler merak ediliyor. İYİ Partililerin Meclis'e girişinde yansıyan görüntü dikkat çekti. Meclis'te gergin anlar da yaşandı. Siyasi partiler kararlarını oylama öncesinde duyurdu. İşte dakika dakika yaşananlar...

Son dakika haberi: Türkiye’nin aylardır yakından takip ettiği “Terörsüz Türkiye” sürecinde kritik gün geldi. Adalet Komisyonunda 17,5 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilen 12 maddelik “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulu’nun gündemine taşındı.

10 Ağustos 2026
10 Ağustos 2026

'Terörsüz Türkiye' için tarihi gün! 'Çerçeve yasa' Meclis'te oylanacak... İşte bilmeniz gerekenler!

GÖZLER KRİTİK OYLAMADA

Partiler oylama öncesinde son kararlarını açıklarken Meclis’te hareketlilik arttı.

16.08

İŞTE YENİ PARTİ'DE HAYIR OYU VERECEK VEKİLLER

YENİ Parti lideri Özgür Özel'in kendisinin 'evet' oyu vereceğini ancak partisinin milletvekillerinin karar vermekte 'serbest' olduğunu açıklamasının ardından pek çok YENİ Parti milletvekili 'hayır' oyu vereceğini açıkladı.

Son dakika | Meclis te çerçeve yasa oturumu! Tarihi günde tarihi konuşmalar 1

İşte 'hayır' diyeceğini açıklayan milletvekilleri:

Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı

Muğla Milletvekili Cumhur Uzun

Bursa Milletvekili Hasan Öztürk

Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez

Burdur Milletvekili İzzet Akbulut

Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul

Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu

10.08.2026 - 15:42

AK PARTİLİ GÜLER: BİR ŞEY SUNUN, NE DEDİĞİNİZİ GÖRELİM

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in konuşmasında şu bölüm dikkat çekti:

"Sayın Tayyip Erdoğan'ın yine her zaman olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, AK Parti grup başkanlıklarına, İmralı’yı ziyaret eden milletvekillerimize, AK Parti grubumuza, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerimize, Yeni Yol milletvekillerimize, Yeni Parti’deki, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki milletvekillerimize ben çok teşekkür ediyorum. Samimiyetle bu sürece katkı sağlamaya çalışıyorlar.

Diğer taraftan da bir şey var. İlla bu insanları onların dediği gibi memnun etmemiz gerekiyor. Ya kardeşlerim, bir şey sun ya, bir şey sun. Elli yıllık bir meseleye ben bütün samimiyetimle, bütün gayretimle, çabamla bir şey yapmaya çalışıyorum.

Eksiğim olabilir. Yanlışım da olabilir. Sen ne diyorsun ya, bir görelim. Açın şu elinizdeki çöpü, tercümeyi, bilgiyi, yılların birikimini bir görelim kardeşim.

Rapor ortada, altıncı başlık ortada, buna imza attık. Ne diyorsun? Müstakil ve geçici kanun için ne diyorsun? Bu kurul için ne diyorsun? Yok."

15.10

ÖZGÜR ÖZEL KARARINI DUYURDU

Yeni Parti lideri Özgür Özel kritik yasaya 'evet' oyu vereceğini duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün evet diyorsak, bir daha anneler ağlamasın diyedir. Bir daha evlatlarının tabutlarına sarılmasın diyedir. Bu anlayışla iktidara değil ama milletimize güvenerek ben ve yönetici arkadaşlarımız bu yasaya 'evet' diyeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza ilan ederiz Yeni partimizi millet kurmuştur. Milletvekillerimiz de nerede kimi temsil ediyorsa ona göre kendileri oy kullanacaktır. Vekillerimizi kendi millete sorumlu oldukları duygularıyla baş başa bırakıyorum."

Son dakika | Meclis te çerçeve yasa oturumu! Tarihi günde tarihi konuşmalar 2

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14.40

BAKIRHAN: BU BİR TEMELDİR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bu yasada şüphesiz eksikler var. Bu yasada yok diye; ana dil, eşit yurttaşlık ve yerel demokrasi başta olmak üzere demokratik haklar unutulmuş talepler değildir. Bunlar olmazsa olmazdır. Bu ilk adımın işlevi, çatışmadan hukuk zeminine geçmektir. Bu bir temeldir. Temel tek başına ev değildir. Katları örmek ve en son çatıyı çakmak gerekecektir. O çatı, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devletidir."

Son dakika | Meclis te çerçeve yasa oturumu! Tarihi günde tarihi konuşmalar 3

10.08.2026 - 14:26

MHP'Lİ YILDIZ: BU BİR AF YASASI DEĞİL

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

  • Bu bir af yasası değildir. Bu süreç, bir devlet politikasıdır. Türkiye’nin jeopolitik konumu, üç kıtanın kesişme noktasında yer alması, güvenlik risklerinin yalnızca ulusal değil, bölgesel ve küresel boyutlar taşımasına da neden olmaktadır.
  • Terörsüz Türkiye süreci, küresel ve bölgesel krizin yoğunlaştığı bir dönemde devletin bekası, kardeşlik hukuku ve ortak tarih bilinci üzerinden bölgesel istikrarsızlığı minimalize etmeyi amaçlıyor.
  • 1 Ekim 2024’te TBMM’nin yasama yılı açılış töreninde liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin bundan tam 677 gün önce DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşması, onlara hitaben söylediği sözler siyasi hayatımızda yeni bir kapıyı aralamıştır.
  • 22 Ekim grup toplantısında yaptığı ve tüm ezberleri bozan tarihi çağrı, Türk siyasetinde bir dönüm noktası olmuştur. Bu çağrı bir milattır. Yüzyılın en cesur dönüştürücü siyaset hamlesidir.
  • Bu karar PKK’nın kendisini feshetmesi ve silahları bırakmaya karar vermesiyle sonuçlanmıştır.

10.08.2026 - 14:10

İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU'NDAN TEPKİ

Meclis'teki oturumda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ifadelerinden öne çıkanlar:

  • Türk milletinin huzurunda bir yemin ettik; devletin varlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağımıza dair. Bu teklifin altına imza atarken, komisyonda 'evet' oyu verirken bir kez olsun o yemin hiç aklınıza gelmedi mi? Biz şu an siyaset yapmıyoruz. Bizim yaptığımız, namusumuz üzerine ettiğimiz yemine sadakattir.
  • İmza atanlara ve oy vereceklere soruyorum: Denetleyemeyeceğiniz, hatta yürürlüğe girmesini dahi sağlayamayacağınız bir yasayla, tek bir kişiye daha fazla yetki ve daha az sorumluluk verdiğinizi anlamıyor musunuz? Bundan herhangi bir endişe duymuyor musunuz? Bu sürecin günahına ortak edilmek dışında, bu meclisin bu süreçteki yeri nedir?
  • Amaç, Erdoğan'ın ömür boyu cumhurbaşkanı kalabilmesinin önünü açmaktır.

Son dakika | Meclis te çerçeve yasa oturumu! Tarihi günde tarihi konuşmalar 4

10.08.2026 - 13:04

SAADET'TEN 'ŞARTLI' EVET

Saadet Partisi, çerçeve yasayı şartlı desteklerini açıkladı. Genel Başkan Mahmut Arıkan, "Terörün sona vermesine 'evet' diyoruz ancak bir partinin seçim hesabı olmamalıdır" dedi.

10.08.2026 - 13:01

YENİ PARTİ KARARINI VERDİ

Yeni Parti'nin yasa teklifi konusunda tarafsız kalacağı iddia edildi. Partinin grup olarak oy kullanmaması, tüm milletvekillerinin kendi iradeleriyle ‘evet’ ya da ‘hayır’ oyu vermeleri konusunda karar verildiği öne sürüldü.

12:45

ÇERÇEVE YASA GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Oturumda gündem dışı konuşmaların ardından çerçeve yasa için TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler başladı.

10.08.2026 - 12:19

İYİ PARTİ'NİN ÖNERİSİ REDDEDİLDİ

İYİ Parti'nin, çerçeve yasa teklifinin "anayasa aykırılık gerekçesiyle" görüşülmemesine yönelik önerisi reddedildi.

10.08.2026 - 12:10

ÇÖMEZ'DEN TEPKİ: "BU BİR UTANÇ VESİKASI"

Meclis'te konuşma gerçekleştiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, yasa teklifiyle ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Teröristlerin affedileceği bu yasa teklifinin görüşülmesi için Sevr'in imzalandığı günü tercih ettiniz. Çünkü hain terör örgütünün savunduğu şekliyle, Sevr'i geri getireceğiz diyenlerle aynı masaya oturdunuz. Bu bir utanç vesikasıdır."

10.08.2026 - 12:07

İYİ PARTİLİLER MECLİS’E BAYRAKLARLA GİRDİ

İYİ Partili milletvekilleri, yakalarına Türk bayrağı takarak Genel Kurul salonundaki yerlerini aldı.

Son dakika | Meclis te çerçeve yasa oturumu! Tarihi günde tarihi konuşmalar 5

10.08.2026 - 11:52

GENEL KURUL TOPLANDI

TBMM Genel Kurulu, çerçeve yasa teklifini görüşmek üzere toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu salondaki yerini aldı.

Son dakika | Meclis te çerçeve yasa oturumu! Tarihi günde tarihi konuşmalar 6

11:21

BAHÇELİ’DEN GAZETECİNİN SORUSUNA TEPKİ

Genel Kurul öncesinde bir gazeteci, çerçeve yasa konusunda bazı partilerde “kafa karışıklığı” yaşandığını belirterek Devlet Bahçeli’ye soru yöneltti. Komisyondaki 17,5 saatlik görüşmelere gönderme yapan Bahçeli, “18 saat dinleyeceksiniz, soru mu bu şimdi?” karşılığını verdi.

Son dakika | Meclis te çerçeve yasa oturumu! Tarihi günde tarihi konuşmalar 7

10.08.2026 - 12:18

ÖZEL, YENİ PARTİ'NİN KARARINI TBMM'DE AÇIKLAYACAK

Genel Kurul öncesi Yeni Parti TBMM Grubu, Özgür Özel başkanlığında Meclis'te kapalı olarak toplantı gerçekleştirdi. Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bütün milletvekillerimiz sorumlulukla davranacaklar. Herkes kendi tabanına bakacak" ifadelerini kullandı. Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise kapalı grup toplantısında Genel Başkan ile gündemi değerlendireceklerini söyledi.

Yeni Parti'nin kesin kararını Özgür Özel TBMM'de açıklayacak.

10:45

ERBAKAN KARARINI AÇIKLADI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, görüşmelere saatler kala partisinin çerçeve yasa oylamasındaki kararını duyurdu. Erbakan, "çerçeve yasa" teklifine "çekimser" oy vereceklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
tbmm Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 46 yorum
oy uğruna herşeuiyi yaparsınız
gerçekten bu ülkeyi ve milleti seven bu yasaya destek verir ülkede birlik beraberlik kardeşlik adına bu arada ben TÜRKÜM vatanımı ve milletimi çok seviyorum
kürtler bizim her daim kardeşlerimizdir. sen pkk ile kürtleri karıştırıp aynı teraziye koymuşsun yani pkk dan tarafsın bravo.
@bora_kaya_i9 sen cahil bir çocuksun bence hele o yasada ki şeyleri bir bir açıklayında herkes bilsin
Senin ailende hiç şehit yada gazi varmı birader? Hadi diyelim ki yok peki beşikte öldürülmüş bebelerin hesabını kim verecek ? Devlet teröristle pazarlık yapmaz !!!
madem bu kadar kolaydı devlete başkaldıranlara neden o kadar şehidi verdik devlete isyan edenlerle anlaşılsın var mı böyle bişey, yaw ekonun posteri yasak aponun serbest var mı böyle olay,bunların demokrasi ile işi yok tek dertleri koltuk için taviz vermek anayasa için hdp desteği almak bunu biliyoruz
belli
sen akplisin
Bu yasa hikaye maksat siyasi ittifak yapıp oy almak koktuk gidiyor artık
ülkede tek sağlam parti kaldı İYİ parti

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