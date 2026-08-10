Windows 11'in Hava Durumu uygulaması şaşırttı: Testte 1,2 GB'tan fazla RAM kullandı

Windows 11'in yerleşik Hava Durumu uygulamasının bellek kullanımı dikkat çekti. Yapılan bir testte uygulamanın herhangi bir tıklama veya kaydırma işlemi yapılmadan 1,2 GB'ın üzerinde RAM tükettiği görüldü.

Aynı testte macOS'teki yerel Hava Durumu uygulaması ise 246,7 MB bellek kullandı.

Böylece Windows 11 tarafındaki ölçüm, macOS uygulamasının yaklaşık beş katına ulaştı.

ARKA PLANDA DOKUZ AYRI SÜREÇ ÇALIŞTI

Görev Yöneticisi üzerinden Hava Durumu uygulamasının işlem ağacı açıldığında uygulamanın altında dokuz ayrı alt süreç çalıştığı görüldü.

Windows 11'in Hava Durumu uygulaması, içeriğini WebView2 üzerinden görüntüleyen web tabanlı bir yapıya sahip.

Yüksek RAM kullanımının bu web tabanlı mimariyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

macOS'teki Hava Durumu uygulamasının ise test sırasında tek bir yerel süreç olarak çalıştığı ve 246,7 MB bellek kullandığı belirtildi.

UYGULAMADA REKLAMLAR DA GÖSTERİLİYOR

Windows 11'in Hava Durumu uygulaması yalnızca hava tahminlerini göstermiyor.

Uygulamada canlı radar katmanları, saatlik rüzgâr ve yağış bilgileri, hava kalitesi endeksi, Ay'ın evreleri ve şiddetli hava koşullarına yönelik uyarılar gibi ayrıntılar bulunuyor. Microsoft’un kaynak sayfasında Foreca, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi ve dünya genelindeki çeşitli diğer hava durumu servisleri listeleniyor.

Ancak kullanıcılar tahmin sayfasında aşağı doğru ilerlediğinde sponsorlu içeriklerle de karşılaşabiliyor.

Şirket bu yıl Hesap Makinesi, Kamera, Saat, Media Player, Paint, Fotoğraflar ve Ses Kaydedici gibi çeşitli yerleşik Windows uygulamalarını güncellerken Hava Durumu uygulaması bu grup içerisinde yer almıyor.

Microsoft’ta yerel uygulama geliştirme çalışmalarını yöneten Rudy Huyn, mart ayında tamamen yerel Windows uygulamaları geliştirme taahhüdünde bulunmuştu.

(Kaynak: Windows Latest)