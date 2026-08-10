Avrupa’daki Steam müşterileri dikkat: İsim, adres ve telefon bilgileri ele geçirilmiş olabilir

Valve, Avrupa'da Steam donanımı satın alan bazı müşterilerini kişisel bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceği konusunda uyarmaya başladı.

Olay Valve veya Steam'in kendi sistemlerinde değil, şirketin Avrupa'daki Steam donanım siparişlerinin teslimatını gerçekleştiren lojistik ortağı CEVA Logistics'te yaşandı.

Valve'ın müşterilere gönderdiği bildirime göre CEVA Logistics, 29 Temmuz ile 1 Ağustos 2026 tarihleri arasında bir siber saldırının hedefi oldu.

Valve, olaydan 7 Ağustos'ta haberdar olduğunu ve bazı Steam müşterilerine ait bilgilerin ele geçirilmiş olabileceğini açıkladı.

İSİM, ADRES VE TELEFON BİLGİLERİ ETKİLENMİŞ OLABİLİR

CEVA Logistics, fiziksel Steam donanımlarını Avrupa'daki müşterilere gönderebilmek için Valve'dan teslimatla ilgili belirli bilgileri alıyor.

Valve'ın bildirimine göre saldırganların erişmiş olabileceği bilgiler arasında müşterilerin isimleri, adresleri, telefon numaraları ve e-posta adresleri bulunuyor.

Sipariş edilen ürünün türü ve fiyatı da etkilenmiş olabilecek bilgiler arasında.

CEVA'nın bu teslimat bilgilerini siparişten sonra 90 güne kadar sakladığı belirtiliyor. Valve da bu nedenle etkilenmiş olabileceğini düşündüğü tüm müşterilere bildirim gönderiyor.

STEAM ŞİFRELERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ ETKİLENMEDİ

Valve, olayın Steam hesaplarına ilişkin diğer bilgileri etkilemediğini belirtti.

CEVA Logistics'in ödeme bilgilerine, Steam şifrelerine, Steam Guard kodlarına veya diğer hassas Steam hesap bilgilerine erişimi bulunmuyor.

Bu nedenle Valve, kullanıcılara Steam şifrelerini değiştirmelerinin veya hesap ayarlarında herhangi bir işlem yapmalarının gerekmediğini söylüyor.

VALVE DOLANDIRICILIK MESAJLARINA KARŞI UYARDI

Şirketin asıl uyarılarından biri ise bundan sonra gerçekleştirilebilecek kimlik avı saldırılarıyla ilgili.

Valve, ele geçirilen bilgilerin saldırganlar tarafından e-posta, SMS veya telefon üzerinden yapılacak dolandırıcılık girişimlerinde kullanılabileceğini belirtti.

Saldırganların Steam, Valve veya teslimat şirketlerinden biri gibi davranabileceği ifade ediliyor.

Kişilerin güvenini kazanmak için gerçek adreslerini söyleyebilecekleri, ardından teslimatı doğrulama, küçük bir gümrük veya yeniden teslimat ücreti ödeme ya da siparişi doğrulamak amacıyla bir hesaba giriş yapma gibi taleplerde bulunabilecekleri belirtiliyor.

Valve, bu tür taleplerin sahte kabul edilmesi gerektiğini vurguluyor.

CEVA SALDIRIYI ARAŞTIRIYOR

Valve, CEVA Logistics'ten saldırıda hangi bilgilerin ele geçirildiği ve olayın nasıl gerçekleştiği konusunda daha ayrıntılı bilgi talep ettiğini açıkladı.

Şirket ayrıca etkilenen ülkelerdeki veri koruma kurumlarını bilgilendirme sürecinde olduğunu belirtti.

CEVA'nın etkilenen sistemleri izole ettiği, çevrimdışı duruma getirdiği ve olayın araştırılması için dışarıdan uzmanları sürece dahil ettiği aktarıldı.

BleepingComputer'a göre, Valve'ın bu açıklaması, CEVA Logistics'in 1 Ağustos'ta birçok Avrupalı perakendeciye, siber saldırının sekiz Avrupa deposundaki operasyonları aksattığını bildirmesinin ardından geldi.

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