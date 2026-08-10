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Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada hasar meydana geldi

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Kolombiya'nın Antioquia eyaletinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Açıklamada, depremin derinliğinin 107 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Deprem sonrası çok sayıda binada hasar meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Kolombiya'da TSİ 15.34'te deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kolombiya da 7.4 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada hasar meydana geldi 1

7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kentinin yaklaşık 5 kilometre doğusu olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kolombiya da 7.4 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada hasar meydana geldi 2

Açıklamada, depremin derinliğinin 107 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Choco yönetim bölgesi başta olmak üzere Barranquilla, başkent Bogota, Medellin, Manizales, Pereira ve Bucaramanga gibi ülkenin çeşitli kentlerinde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.

Olası can ve mal kayıpları ile hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

VENEZUELA'DA 2 BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı maddi hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kolombiya
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