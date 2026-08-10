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Dilovası'nda kötü kokunun sebebi belli oldu! Kaynak bakın ne çıktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir süredir vatandaşlar kötü kokudan şikayetçiydi. Kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yağ fabrikası çıktı. Türkkan'ın fabrikasında bozulmaya yüz tutan soya fasulyesi bulundu. Fabrikaya 1 milyon TL ceza kesildi.

Dilovası'nda kötü kokunun sebebi belli oldu! Kaynak bakın ne çıktı

Dilovası'nda bir süredir vatandaşların yoğun şekilde şikayetine konu olan kötü kokunun kaynağı tespit edildi. Kötü kokunun kaynağının Türkkan Yağ A.Ş.'den geldiği belirlenince fabrikaya yaklaşık bir milyon TL ceza kesildi.

Dilovası nda kötü kokunun sebebi belli oldu! Kaynak bakın ne çıktı 1

SOYA FASULYESİ ÇIKTI

Fabrikanın dört silosundan birinde yanma meydana geldiği, ürünün sahaya alınarak iş makineleriyle müdahale edilmesi sırasında yoğun kokunun oluştuğu, bununla birlikte yurt dışından yüksek miktarda soya fasulyesi ithal edilmesi ve ürünün uzun süre sahada beklemesi sebebiyle bozulma ve ısınmaya bağlı olarak koku oluşumunun arttığı belirlendi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Dilovası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren yağ fabrikasında meydana gelen koku emisyonlarına ilişkin olarak, belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından titizlikle saha inceleme, tespit ve takip çalışmaları yapılmıştır. Vatandaşlarımızın yoğun şekilde maruz kaldığı söz konusu koku probleminin giderilmesi amacıyla ekiplerimiz tarafından yapılan tespitler, düzenlenen tutanaklar ve hazırlanan raporlar ilgili yetkili kurumlara ivedilikle iletilmiştir.

PARA CEZASI UYGULANDI

Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanmıştır.

Bu süreçte Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzden, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızdan gerekli destek ve iş birliği sağlanmıştır. Yapılan incelemeler ve cezai işlemin ardından, gelinen son noktada, uzun süredir vatandaşlarımızı rahatsız eden koku kaynağının sahadan tamamen uzaklaştırılmasıyla birlikte sıkıntı kontrol altına alınmıştır. Belediyemizin doğrudan idari yaptırım uygulama yetkisinin bulunmadığı durumlarda dahi ekiplerimiz sahada tespit ve takip çalışmalarını sürdürmekte; elde edilen bulgular, tutanaklar ve raporlar başta Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olmak üzere ilgili yetkili kurumlara ivedilikle iletilmektedir" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Dilovası yağ
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Okuyucu Yorumları 23 yorum
1 milyon mu ödeyemez yardım etmek lazim
ceza sadece devlete gelir peki ya kokmuş soya yağını biz mi tükeceğiz o konuda neden bilgi yok. Ülkede ceza ödersen suç işleme hakkını da elde ediyorsun
@kalafika Özer öder yan cebe götürdüğü paralarla rahat öder
Şaşırdık mı?
üffffffff asgari ve emekli için çok büyük ceza ama milletvekili için AĞUSTOS EYLÜL MAAŞ ALMADA olur üstüne 100 bin TL artıyor yine milletden alacaklı ceza dedigin kaç ay dır koku geliyor 10 ile çarpacalsın yandım anam demeli haksız mıyım EYYYYYY BENİM. TÜRKİYEM
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