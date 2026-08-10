Mahkemeden dikkat çeken “rödövans sözleşmesi” kararı! iki sanık hakkında hapis cezası

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Serkaya Madencilik adına kayıtlı maden sahasına ilişkin 5 Ocak 2020 tarihli rödövans sözleşmesi mercek altına alındı. Mahkeme, yargılama sırasında ortaya konulan delilleri ve tarafların savunmalarını birlikte değerlendirerek sözleşmenin üzerinde yazan tarihte düzenlenmediği sonucuna ulaştı.

MAHKEME SAVUNMALARI İNANDIRICI BULMADI

Gerekçeli kararda, Yavuz Kepezkaya ve Metin Çekiç’in sözleşmenin düzenlenme sürecine ilişkin savunmalarının inandırıcı bulunmadığı belirtildi.

Mahkemenin değerlendirmesinde sözleşmenin ortaya çıkış zamanı, ilgili kurumlara yapılan başvurular, taraf şirketlerin ticari defterleri ve devam eden hukuk yargılamalarındaki süreç dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

SÖZLEŞMENİN TARİHİ DAVANIN MERKEZİNDE

Dosyaya göre Naci Kepezkaya, şirket işlerini yürütmesi için kardeşi Yavuz Kepezkaya’ya verdiği vekâleti 28 Şubat 2020 tarihinde sona erdirdi. Azilnamenin 6 Mart 2020 tarihinde tebliğ edildiği belirtildi.

Davaya konu rödövans sözleşmesinin üzerinde ise 5 Ocak 2020 tarihi bulunuyordu.

Bu tarihin doğru olması halinde sözleşmenin vekâlet yetkisinin devam ettiği dönemde düzenlenmiş olması gerekiyordu.

Ancak Ağır Ceza Mahkemesi, dosyadaki delilleri birlikte değerlendirerek sözleşmenin geçmiş tarih atılarak düzenlendiği kanaatine vardı.

MAHKEMENİN DİKKAT ÇEKTİĞİ “16 AY” AYRINTISI

Gerekçeli kararda dikkat çekilen noktalardan biri de sözleşmenin uzun süre gündeme gelmemesi oldu.

Kamer Karo tarafından MAPEG’e Mart, Nisan ve Mayıs 2021’in ilk günlerinde gerçekleştirilen başvurularda farklı sözleşmelere atıfta bulunulmasına rağmen dava konusu 5 Ocak 2020 tarihli sözleşmeden söz edilmediği belirtildi.

Sözleşmenin ilk kez 17 Mayıs 2021 tarihinde gündeme getirildiği kaydedildi.

Mahkeme, ticari açıdan önem taşıyan böyle bir sözleşmenin yaklaşık 16 ay boyunca kullanılmamasını hayatın olağan akışı bakımından değerlendirdi.

TİCARİ DEFTERLERDE KAYIT BULUNAMADI

Mahkemenin kararında bilirkişi incelemesine de yer verildi.

Bilirkişi heyetinin incelemesinde, dava konusu 5 Ocak 2020 tarihli rödövans sözleşmesine ilişkin taraf şirketlerin ticari defterlerinde herhangi bir kayda rastlanmadığı belirtildi.

Bu tespit de mahkemenin sözleşmenin düzenlenme tarihine ilişkin değerlendirmesinde dikkate aldığı unsurlardan biri oldu.

DEVAM EDEN HUKUK DAVASINA SUNULMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Gerekçeli kararda, Serkaya Madencilik ile Kamer Karo arasında önceki rödövans sözleşmesine ilişkin 2014 yılından beri devam eden hukuk davasına da dikkat çekildi.

Mahkeme, 5 Ocak 2020 tarihinde gerçekten yeni bir rödövans sözleşmesi düzenlenmiş olması halinde bu belgenin devam eden hukuk davası açısından önem taşıyacağı değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşın söz konusu sözleşmenin bu yargılama sırasında mahkemeye sunulmadığı belirtildi.

Eski sözleşmeye ilişkin davanın 20 Nisan 2021 tarihinde kesinleştiği, dava konusu 5 Ocak 2020 tarihli sözleşmenin ise bundan kısa süre sonra gündeme geldiği kaydedildi.

Mahkeme bu zamanlamayı da diğer delillerle birlikte değerlendirdi.

MAHKEME DELİLLERİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRDİ

Mahkeme; vekâlet ilişkisinin sona erme süreci, sözleşmenin uzun süre gündeme gelmemesi, devam eden hukuk davasına sunulmaması, ticari defterlerde kaydının bulunmaması ve sözleşmeye ilişkin işlemlerin zamanlamasını birlikte ele aldı.

Tüm bu hususlar sonucunda mahkeme, 5 Ocak 2020 tarihli rödövans sözleşmesinin geçmiş tarih atılarak düzenlendiği sonucuna vardı.

İKİ SANIK HAKKINDA HAPİS CEZASI

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Yavuz Kepezkaya’nın “özel belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Metin Çekiç hakkında da aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmedildi.

Böylece mahkeme, dosyanın merkezindeki rödövans sözleşmesinin düzenlenme tarihine ilişkin tartışmada sanıkların savunmalarına itibar etmeyerek mahkûmiyet kararı verdi.

Kararın henüz kesinleşmediği ve kanun yolu denetimine açık olduğu belirtildi.