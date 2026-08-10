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Nevşehir Kültür Yolu Festivali sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Nevşehir’de düzenlenen Kültür Yolu Festivali sona erdi. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 1-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nin kentin tarihi, kültürel, gastronomik ve doğal zenginliklerinin ulusal ve uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladığını belirterek, festivalin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ve Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali sona erdi
Doğukan Akbayır

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1-9 Ağustos arasında düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali sona erdi. Festival kapsamında kentte söyleşi, konser gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. Valilik Fuaye Salonu’nda açıklamalarda bulunan Vali Hüseyin Kök, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere milletvekilleri ve kültür turizm ailesine teşekkür etti.

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"NİCE KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİNDE BİRLİKTE OLMAK DİLEĞİYLE

Vali Kök, “Kapadokya’nın görkemli atmosferinde gerçekleştirilen, Nevşehir Kültür Yolu Festivalimizde aziz vatandaşlarımız ve kıymetli misafirlerimizle, büyük bir coşku içerisinde bir araya geldik. Yoğun bir katılımla tamamladığımız etkinlik; il, ilçe, belde ve köylerimizin tarihi, kültürel, gastronomik ve doğal zenginliklerinin ulusal ve uluslararası tanıtımının yanı sıra, şehrimizin marka değerini oldukça güçlendirdi. Tarih, kültür, sanat ve gastronomiyi buluşturan Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerinde, daha nice Kültür Yolu Festivallerinde birlikte olmak dileğiyle” dedi.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali sona erdi 2

Nevşehir Kültür Yolu Festivali sona erdi 3

Nevşehir Kültür Yolu Festivali sona erdi 4

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
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