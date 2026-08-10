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Yer: Şanlıurfa! Su giderine dökülen kimyasal madde patladı: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir marketin deposundaki su giderine lavabo açıcı dökülmesi sonucu yaşanan patlamada 5 kişi yaralandı.

Yer: Şanlıurfa! Su giderine dökülen kimyasal madde patladı: 5 yaralı

Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir marketin deposunda yapılan tadilat çalışması sırasında su giderine lavabo açıcı döküldü.

Bu sırada meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucu patlama oldu.

Yer: Şanlıurfa! Su giderine dökülen kimyasal madde patladı: 5 yaralı 1

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yer: Şanlıurfa! Su giderine dökülen kimyasal madde patladı: 5 yaralı 2

AFAD EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

AFAD ekiplerinin multirae cihazı ölçümlerinde reaksiyon sonucu toksit gaz belirlendiği, bunun normal değerin üstünde ölçüldüğü ve ortam havalandırılmasının yapıldığı öğrenildi.

Yer: Şanlıurfa! Su giderine dökülen kimyasal madde patladı: 5 yaralı 3


Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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