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TBMM'de dikkat çeken anlar! Güçlükle kürsünden indirildi: "Sen orayı işgal ediyorsun"

Kamuoyunda çerçeve yasa kanun teklifi tartışmaları devam ederken TBMM'de söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu kanun teklifinin beşinci maddesi üzerine konuştu. Konuşmasının sonunda terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 7 bin 500 kişinin ismini okumaya başlayan Türkoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın birleşime 5 dakika ara vermesinin ardından da devam etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise kürsüye gelerek Türkoğlu'na ve kendisini götürdü.

TBMM'de dikkat çeken anlar! Güçlükle kürsünden indirildi: "Sen orayı işgal ediyorsun"
Doğukan Akbayır

Çerçeve yasa tartışmaları sürerken bugün Meclis'te dikkat çeken bir an yaşandı. İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin beşinci maddesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda söz aldı.

TBMM de dikkat çeken anlar! Güçlükle kürsünden indirildi: "Sen orayı işgal ediyorsun" 1

TÜRKOĞLU ŞEHİT İSİMLERİNİ TEK TEK OKUMAYA BAŞLADI

Türkoğlu, konuşmasının sonunda terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 7 bin 500 kişinin ismini okuyacağını söyledi.

TBMM de dikkat çeken anlar! Güçlükle kürsünden indirildi: "Sen orayı işgal ediyorsun" 2

Bu esnada Meclis divanında yer alan TBMM Katip Üyesi İYİ Partili Rıdvan Uz, Adan'a "Beş dakika ara verelim mi? Şehidi kesti olmayalım" diye seslendi.

TBMM de dikkat çeken anlar! Güçlükle kürsünden indirildi: "Sen orayı işgal ediyorsun" 3

ADAN: "ORAYI İŞGAL EDİYORSUN"

Türkoğlu'na seslenen TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Sen orayı işgal ediyorsun. Şehitler bizim. Ne yapıyor şu anda" dedi.

Türkoğlu'nun şehit isimlerini okumayı sürdürmesi üzerine Adan, birleşime 5 dakika ara verdi. Türkoğlu'na kürsüye gelen İYİ Parti Grubu milletvekilleri de eşlik etti.

TBMM de dikkat çeken anlar! Güçlükle kürsünden indirildi: "Sen orayı işgal ediyorsun" 4

DERVİŞOĞLU TÜRKOĞLU'NA SARILARAK KÜRSÜDEN GÖTÜRDÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da kürsüye gelerek önce alnından öptüğü ve ardından da sarıldığı Türkoğlu'nu kürsüden İYİ Parti sıralarına götürdü.

TBMM de dikkat çeken anlar! Güçlükle kürsünden indirildi: "Sen orayı işgal ediyorsun" 5

Ara verilmesinin ardından İYİ Parti Grubu, Genel Kurul'un dışına çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İYİ Parti kanun teklifi tbmm
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ya arkadaşlar seçim zamanında altılı masayı kurup da dem Parti içinize almadınız mı iktidarı yıkmak için beraber hareket etmediniz mi o zaman 7500 kişi şehit olmamış mıydı yani buradaki amacınız sadece iktidara karşı çıkmak aldığı kararlara karşı çıkmak başka bir amacınız yok samimi değilsiniz dürüst değilsiniz delikanlı değilsiniz
@deniz_1980_hbrap bunları yazarken utanmadın mı ? o zaman altılı masaya ne diyordunuz ? şimdi neyi destekliyorsunuz ? Ar olmalı insanda
Sen bu yazdığına kendin inandın mı şimdi gerçekten...
Hiç birisine gidip oy vermeyeceğim ,Oy verdiğim kişinin yanında ceket ilikleme yapacağım birde vermem de
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