TBMM'de dikkat çeken anlar! Güçlükle kürsünden indirildi: "Sen orayı işgal ediyorsun"

Çerçeve yasa tartışmaları sürerken bugün Meclis'te dikkat çeken bir an yaşandı. İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin beşinci maddesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda söz aldı.

TÜRKOĞLU ŞEHİT İSİMLERİNİ TEK TEK OKUMAYA BAŞLADI

Türkoğlu, konuşmasının sonunda terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 7 bin 500 kişinin ismini okuyacağını söyledi.

Bu esnada Meclis divanında yer alan TBMM Katip Üyesi İYİ Partili Rıdvan Uz, Adan'a "Beş dakika ara verelim mi? Şehidi kesti olmayalım" diye seslendi.

ADAN: "ORAYI İŞGAL EDİYORSUN"

Türkoğlu'na seslenen TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Sen orayı işgal ediyorsun. Şehitler bizim. Ne yapıyor şu anda" dedi.

Türkoğlu'nun şehit isimlerini okumayı sürdürmesi üzerine Adan, birleşime 5 dakika ara verdi. Türkoğlu'na kürsüye gelen İYİ Parti Grubu milletvekilleri de eşlik etti.

DERVİŞOĞLU TÜRKOĞLU'NA SARILARAK KÜRSÜDEN GÖTÜRDÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da kürsüye gelerek önce alnından öptüğü ve ardından da sarıldığı Türkoğlu'nu kürsüden İYİ Parti sıralarına götürdü.

Ara verilmesinin ardından İYİ Parti Grubu, Genel Kurul'un dışına çıktı.