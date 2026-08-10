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FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ablası tutuklandı! Yardım ediyormuş

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan görevinden ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe’nin ablası, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ablası tutuklandı! Yardım ediyormuş

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevinden ihraç edilen Yüzbaşı Burkay Karatepe’nin 2023 yılından itibaren örgütün e-posta içerisine kaydedilen metinler üzerinden haberleşme yöntemini kullandığı tespit edilmişti.

FETÖ cü Burkay Karatepe nin ablası tutuklandı! Yardım ediyormuş 1

YARDIMCI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan dijital incelemelerde A.A. K.'nın kardeşi Burkay Karatepe’ye yiyecek temini, sağlık sorunları, yurt dışına kaçış planı, ailesine bilgi verilmesi ve maddi destek sağlamasının yanı sıra gizlenmesine de yardımcı olduğu değerlendirildi.

FETÖ cü Burkay Karatepe nin ablası tutuklandı! Yardım ediyormuş 2

TUTUKLANDI

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gözaltına alınan A.A.K., Muğla’da çıkarıldığı mahkemece FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö Muğla terörist
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