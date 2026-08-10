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Komşusunu öldürüp 'kötü koku geliyor' diye ihbarda bulundu! Cinayetin nedeni bakın ne çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda Ermenistan uyruklu Agop Değirmencioğlu'nun komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Komşusu Değirmencioğlu'nu bıçakla öldürüp 'kötü koku geliyor' diye ihbarda bulunan katil zanlısı tutuklandı. Cinayetin nedeni ise bakın ne çıktı.

Komşusunu öldürüp 'kötü koku geliyor' diye ihbarda bulundu! Cinayetin nedeni bakın ne çıktı

Olay, 7 Ağustos günü Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ermenistan uyruklu Agop Değirmencioğlu’nun komşusu Mehmet Şerif Tayık, polisi arayarak Değirmencioğlu’nun evinden kötü koku geldiğini söyledi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girdiklerinde Değirmencioğlu’nun cesedini buldu. Değirmencioğlu’nun boyun bölgesinde bıçak darbeleri bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından olay, şüpheli ölüm olarak belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Komşusunu öldürüp kötü koku geliyor diye ihbarda bulundu! Cinayetin nedeni bakın ne çıktı 1

ÖLDÜRÜP POLİSİ ARAMIŞ

Agop Değirmencioğlu'nun ölümüne ilişkin çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ve Beyoğlu Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri yapılan incelemelerde Değirmencioğlu'nun çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine ekipler kötü koku geldiğini söyleyerek polise ihbarda bulunan komşusu Mehmet Şerif Tayık'ın cinayeti işlediğini tespit etti. Agop Değirmencioğlu’nu evinde bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Tayık, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Komşusunu öldürüp kötü koku geliyor diye ihbarda bulundu! Cinayetin nedeni bakın ne çıktı 2

Agop Değirmencioğlu

CİNAYETİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Şüpheli Mehmet Şerif Tayık'ın emniyetteki ifadesinde, "Aramızda kira anlaşmazlığı vardı. Ağır hakaretlere maruz kaldım. Bıçaklayarak Agop Değirmencioğlu’nu öldürdüm" dediği öğrenildi.

Komşusunu öldürüp kötü koku geliyor diye ihbarda bulundu! Cinayetin nedeni bakın ne çıktı 3

Mehmet Şerif Tayık

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet Şerif Tayık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Komşusunu öldürüp kötü koku geliyor diye ihbarda bulundu! Cinayetin nedeni bakın ne çıktı 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Madem öyle gidip mahkemeye verse idin. Buna adalet pek inanmaz ve sizi de haklı çıkartma z.
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