Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hedef 5 milyar dolar" diyerek duyurdu

Son dakika haberi: Avusturya Şansölyesi Stocker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye geldi. Erdoğan, Stocker'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ın yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Stocker, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stocker, merdivenlerde Türkiye ve Avusturya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Stocker, ikili görüşmeye geçti.

LİDERLERDEN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Görüşmenin ardından iki lider basın toplantısı düzenlemek üzere kameralar karşısına geçti.

ERDOĞAN: TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yer verdiği ifadeler şöyle:

Sayın şansölyeyle ikili ilişkilerimizi ele aldık. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari alanda da görmekten memnunuz. Önemli iş birliği potansiyeline sahibiz.

Avusturya ile ticaret hacmini bu yıl 5 milyar dolar hedefine ulaştıracağız.

AB'den beklentilerimizi ele aldık, Türkiye-AB ilişkilerine dair beklentilerimizi ilettik. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.

STOCKER: TÜRKİYE GÖÇ KONUSUNDA KİLİT BİR ÜLKE

Erdoğan'ın ardından Stocker sözü aldı. Stocker'ın konuşmasından öne çıkan satır başları ise şöyle: