Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hedef 5 milyar dolar" diyerek duyurdu

Son dakika haberi: Avusturya Şansölyesi Stocker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye geldi. Erdoğan, Stocker'ı resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ın yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Stocker, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stocker, merdivenlerde Türkiye ve Avusturya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Stocker, ikili görüşmeye geçti.
Görüşmenin ardından iki lider basın toplantısı düzenlemek üzere kameralar karşısına geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yer verdiği ifadeler şöyle:
Erdoğan'ın ardından Stocker sözü aldı. Stocker'ın konuşmasından öne çıkan satır başları ise şöyle:
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