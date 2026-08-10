Google One Türkiye’de zamlanıyor: Mevcut aboneler için tarih verildi

Google, Google üzerinden satın alınan Google One abonelik fiyatlarını Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülke ve bölgelerde artırıyor.

Google One'ın destek sayfasında yer alan bilgilere göre, fiyat güncellemesi yeni Google One üyeleri için 27 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Değişiklikten Türkiye'nin yanı sıra Cezayir, Mısır, Nijerya ve Pakistan da etkileniyor.

MEVCUT ABONELER İÇİN 23 VE 26 AĞUSTOS TARİHLERİ ÖNEMLİ

Mevcut Google One abonelerinde yeni fiyatın uygulanacağı tarih, aboneliğin satın alındığı platforma ve ödeme dönemine göre değişiyor.

Google Play üzerinden alınan abonelikler ile Apple App Store üzerinden alınan yıllık aboneliklerde yeni fiyat, 26 Ağustos 2026 veya sonrasında yapılan yenilemelerde uygulanacak.

Yeni fiyat üzerinden yenileme yapmak istemeyen kullanıcıların üyeliklerini 25 Ağustos veya öncesinde iptal etmeleri gerekiyor.

Apple App Store üzerinden alınan aylık aboneliklerde ise fiyat artışı 23 Ağustos 2026 veya sonrasında geçerli olacak.

Bu kullanıcılar yeni fiyatla yenileme yapmak istemiyorsa üyeliklerini 22 Ağustos veya öncesinde iptal edebilecek.

Google'ın destek sayfasında mevcut aboneler için yalnızca Google Play ve Apple App Store üzerinden alınan aboneliklere ilişkin tarihler paylaşılıyor.

Mevcut üyeler, yeni fiyat Google Play veya Apple App Store üzerinden tahsil edilmeden önce e-posta yoluyla önceden bilgilendirilecek. Kullanıcılar ayrıca web, Android veya iOS uygulamasında Google One'a giriş yaptıklarında fiyat artışına ilişkin bir banner bildirimi de görecek.

ZAM ORANI PLANA GÖRE DEĞİŞECEK

Google, fiyat artışlarının kullanılan Google One planına ve ülkenin ya da bölgenin para birimine göre değişeceğini belirtiyor. Şirket, planlara göre yeni fiyat tutarlarını açıklamıyor.

Kullanıcılar mevcut planlarını ve ödedikleri ücreti Google One üzerinden kontrol edebiliyor.

ABONELİĞİ İPTAL EDENLER DEPOLAMA SINIRINA DİKKAT

Google, aboneliğini iptal etmeyi düşünen kullanıcılar için önemli bir uyarı da yapıyor.

Üyelik iptal edildiğinde kullanıcı depolama sınırının üzerinde kalıyorsa bazı Google hizmetlerinde kesintiler yaşanabilir.

Bu durumdan etkilenebilecek hizmetler arasında Google Drive, Gmail ve Google Fotoğraflar bulunuyor.

Üyelik iptal edildiğinde depolama alanı ve avantajlar hemen sona ermiyor; kullanıcılar ödedikleri Google One avantajlarını mevcut fatura döneminin sonuna kadar korumaya devam ediyor.

Google, iptal işleminin nasıl yapılacağını ise "Google One üyeliğinizi iptal etme" başlıklı ayrı bir destek sayfasında anlatıyor.

Kaynak: Google One Help - Google One price update: July 2026