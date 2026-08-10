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Burhan Can Terzi gözaltına alındı!

Galatasaray'ın şikayeti sonrası hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Burhan Can Terzi "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Burhan Can Terzi gözaltına alındı!
Ufuk Dağ

Galatasaray'ın şikayetçi olduğu gazeteci Burhan Can Terzi gözaltına alındı. Terzi'nin soruşturma işlemlerinin devamı için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU

Burhan Can Terzi, Galatasaray'ın Bayern Münih'in futbolcusu Jamal Musiala ile anlaştığını ve Alman yıldızın kısa süre içinde kulübe katılacağını söylemiş ve iddiasını güçlendirmek için "Kellemi ortaya koyuyorum" demişti.

Bu süreçteki paylaşımları nedeniyle Burhan Can Terzi hakkında, 'kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği' iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuru sonrası soruşturma başlatılmıştı.

GALATASARAY'DAN YALANLAMA GELMİŞTİ

Konuyla ilgili resmi açıklama yayımlayan Galatasaray ise Musiala'nın transfer edileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeler kullanılmıştı:

"Sosyal medyada ve dijital platformlarda bugün çıkan Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir."

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı gazeteci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 16 yorum
şaka mı bu adam hadi böyle şey yaptı karşılığı gözaltı mı
@mehmet_1930_rvvdn rakip takınların tetikçiliğini yapmak bir nevi yaptığı çok pahalı ve zor bir hedef gösterip çıtayı arşa çıkartıp manipüle ediyor ortamı ve kulübü zor duruma bırakıyor bunun bir cezası olmalı
@mehmet_1930_rvvdn kurumsal markalarda borsada halka açık olduğu için kesin net kellemi ortaya koyuyorum gibi söylemler karşılıksız olunca borsadaki zarar yatırmcıya yansıyor
bu transfer surecinde her haberci iddiada bulunur ve her klup yalanlar. o zaman her yorum yapani gözaltina alsinlar
@umit_2026 Yalanlamaya rağmen ısrarla haber yaparsan bunlar geliyor başına. Borsada işlem görüyor bunlar boru değil. Bak Salah gelinceTS hisselerinde nasıl değişiklikler olmuş gör.
@umit_2026 karşıdaki takım derin devletin takımı akıllı ol bişey sorma
@umit_2026 Borsada işlem gören şirketin yalanlamasına rağmen ısrarla haber yapması sıkıntı oldu. Ama GS yaptığı resmi açıklamayla şikayet etmediğini belirtti.
ya haber doğruysa şikayet edeni tutuklayacaklarmı
@1983kamyon NEyi doğru olacak kardeş sözde anlaşmıştı kulüpler öyle bir şey olsa şimdiye gelmesi lazımdı. İyi bende sallayım o zaman 2 yıl sonra tutarsa dava açarım.
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