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Bodrum'da lüks otelde panik: 10'u çocuk 13 kişi hastanelik oldu! Şüpheli koku...

Bodrum'daki lüks bir otelde zehirlenme paniği yaşandı. 10'u çocuk 13 kişinin hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrum'da lüks otelde panik: 10'u çocuk 13 kişi hastanelik oldu! Şüpheli koku...

Gümüşlük’teki 4 yıldızlı bir otelin havuzunu temizlemek için ‘tuz ruhu’ olarak bilinen hidroklorik asit kullanıldı. Koku çevreye yayılınca 10’u çocuk 13 kişi hastaneye rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Savcılık harekete geçti, mağdurların ifadesi alınacak.

HAVADAN YAYILAN KOKU 13 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ

Olay önceki gün saat 21.30 sıralarında Gümüşlük Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Sabah'ın aktardığı bilgiye göre, otelin havuzunun temizliğinde kullanılan ve halk arasında tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit hava yoluyla çevreye yayıldı. Bu sırada havuza yakın konumda bulunan işletmeye ait çocuk parkındaki 10 çocuk ile 3 yetişkin rahatsızlandı.

TABURCU EDİLDİLER

Mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetiyle hastaneye kaldırılan kişilerden 5 çocuk ve 2 yetişkin tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer kişilerin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bodrum da lüks otelde panik: 10 u çocuk 13 kişi hastanelik oldu! Şüpheli koku... 1

KİMYASALIN NASIL YAYILDIĞI ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında havuz bakım ve ilaçlama işlemlerini gerçekleştiren firma ile otel yöneticileri hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarının tesiste teknik inceleme yaptığı, havuz bakımında kullanılan kimyasalların uygulanma yöntemi, güvenlik tedbirleri ve kimyasalın çevreye nasıl yayıldığının araştırıldığı belirtildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri de delil toplama çalışması gerçekleştirdi.

MAĞDURLAR İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında hastanede tedavi gören mağdurların ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Savcılığın, teknik inceleme raporları, sağlık raporları ve mağdur ifadelerinin dosyaya eklenmesinin ardından olayda ihmal veya kusur bulunup bulunmadığını değerlendireceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum otel havuz
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