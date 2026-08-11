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Son dakika | Randevu yok sanılırken kirli çark böyle dönmüş! Vize skandalında 49 gözaltı

Son dakika haberi: Vize randevusu almak için günlerce sistem başında bekleyen vatandaşların önünü bot yazılımlarla kestikleri, ardından “randevu garantisi” diyerek yüksek ücretler topladıkları öne sürüldü. 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiği belirlenen yapıya 6 ilde operasyon düzenlendi, 49 şüpheli için harekete geçildi.

Son dakika | Randevu yok sanılırken kirli çark böyle dönmüş! Vize skandalında 49 gözaltı
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek vize randevusu soruşturmasıyla ilgili gelişmeyi duyurdu. Bot yazılım ile toplu şekilde randevu alan ve yüksek tutarlarda ücret talep eden vize danışmanlık şirketlerine yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirildi.

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz. Cumhuriyet başsavcılıklarımız, kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili kamu kurumlarımız omuz omuza çalışıyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan, haksız kazanç sağlamayı amaçlayan ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kullandığı değerlendirilen yapılara karşı tavizsiz mücadele ediyoruz.

Son dakika | Randevu yok sanılırken kirli çark böyle dönmüş! Vize skandalında 49 gözaltı 1

BOT YAZILIMLARLA TOPLU RANDEVU ALDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen soruşturmada; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine “bot” olarak tabir edilen yazılımlar aracılığıyla erişerek randevuları toplu şekilde aldıkları ve vatandaşlarımızın doğrudan randevu almasını fiilen imkânsız hâle getirdikleri hususu araştırılmıştır.

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“RANDEVU GARANTİSİ” DİYEREK YÜKSEK ÜCRETLER TAHSİL ETTİLER

Soruşturma kapsamında; belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verilerek vatandaşlardan “yazılım”, “danışmanlık” ve “hizmet bedeli” adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildiği, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği hâllerde ücret iadelerinin yapılmadığı ve başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde önemli bulgular elde edilmiştir.

Son dakika | Randevu yok sanılırken kirli çark böyle dönmüş! Vize skandalında 49 gözaltı 2

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41 BİN KİŞİDEN 918 MİLYON TL

Hazine ve Maliye Bakanlığımız Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan incelemelerde; Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon TL’yi aşan para hareketi bulunduğu ve 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiği tespit edilmiştir. Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına yönlendirildiği; yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu belirlenmiştir.

Son dakika | Randevu yok sanılırken kirli çark böyle dönmüş! Vize skandalında 49 gözaltı 3

6 İLDE 63 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda bugün İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler üzerindeki incelemeler devam etmektedir.

Son dakika | Randevu yok sanılırken kirli çark böyle dönmüş! Vize skandalında 49 gözaltı 4

“ADALETTEN KAÇMALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza; operasyonlarda ve soruşturmada görev alan Cumhuriyet savcılarımıza, jandarma mensuplarımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Vatandaşlarımızın yetkili kurumların sunduğu hizmetlere erişimini engelleyip bunu haksız kazanç kapısına dönüştürmeye çalışan yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İnsanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Vize soruşturma randevu Akın Gürlek
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