Erzurum’un tarihinden sofrasına uzanan festival yolculuğu başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu’nun kadim şehirlerinden Erzurum’un tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra gastronomisi, geleneksel sanatları, kış turizmi ve güçlü organizasyon kapasitesiyle Türkiye’nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, “Çifte Minareli Medrese’den Yakutiye Medresesi’ne, Erzurum Kalesi’nden Oltu taşı işçiliğine, âşıklık geleneğinden zengin mutfak kültürüne kadar Erzurum çok güçlü ve çok katmanlı bir kültürel mirasa sahip. Türkiye Kültür Yolu Festivali ile bu zenginliği kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturuyor, şehrimizin sahip olduğu değerlerin daha geniş kitleler tarafından keşfedilmesini sağlıyoruz.” dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yıl dördüncü kez Erzurum’da düzenleneceğini ifade eden Ersoy, festivalin yalnızca kültür ve sanat etkinliklerini şehirle buluşturan bir organizasyon olmadığını; aynı zamanda şehirlerin marka değerine, turizm hareketliliğine, ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayan önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Festival kapsamında 39 Lezzet Noktası Erzurum’un köklü gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluştururken; sergiler, konserler, sahne sanatları, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri kentin farklı noktalarına yayılacak.

ERZURUM’UN YÖRESEL LEZZETLERİ FESTİVAL ROTASINDA

Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca 39 Lezzet Noktası’nda Erzurum mutfağının karakteristik tatları ziyaretçilerle buluşacak. Erzurum Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programında ev sahibi olarak şef ve TV programcısı Ayvaz Akbacak yer alacak. Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, akademisyen şef Asuman Kerkez, milli aşçı şef Eyüp Kemal Sevinç, şef ve TV programcısı Mehmet Fatih Kalaycıoğlu ile Tarım, Gıda ve Mutfak Kültürü Araştırmacısı Kübra Sultan Yüzüncüyıl da konuk olarak Erzurum’un gastronomi mirasını yerinde keşfedecek.

15-16 Ağustos tarihlerinde Lezzet Noktaları’nı ve yerel işletmeleri ziyaret edecek konuk isimler; Erzurum’un yöresel lezzetlerini deneyimleyerek kentin köklü yemek kültürünün ve gastronomi zenginliğinin tanıtımına katkı sunacak.

Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı coğrafyası, sert iklim koşulları ve güçlü hayvancılık geleneğiyle şekillenen Erzurum mutfağında et ve süt ürünlerinin yanı sıra hamur işleri ve tahıllar önemli bir yer tutuyor. Uzun kış koşullarına uyum sağlayan kurutma ve saklama yöntemleri de kentin yüzyıllar içinde gelişen yemek kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor.

Odun ateşinde yatay şişlerde pişirilen Erzurum’un simge lezzeti cağ kebabından cevizli kadayıf dolmasına; lor dolması, su böreği, hıngel, ayran aşı ve kesme aşından kentin köklü hayvancılık kültürünün izlerini taşıyan çivil ve göğermiş peynire uzanan zengin Erzurum mutfağı, festival boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

ERZURUM’DA KÜLTÜR – SANAT YOLCULUĞU

Erzurum Müzesi’nde “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” ve “Yaşayan Miras: Erzurum”, Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi’nde “Hâne”, Çifte Minareli Medrese’de “Kadim İzler: Tezhip, Minyatür, Çini ve Seramiğin Zamansız Yolculuğu”, Erges Konağı’nda ise “Bir Akademisyenin Amatör Koleksiyonculuk Ruhu” sergileri ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü’nde ziyarete açılacak “Selçuklu’dan Günümüze Erzurum Hanımefendilerinin Zarafeti” sergisi de Anadolu Selçuklu döneminin süsleme anlayışından Erzurum’un geleneksel giyim kültürüne uzanan özel bir seçkiyi sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Erzurum Müzesi’nde gerçekleştirilecek Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşatılan geleneksel sanat ve zanaatlar, 25 sanatçı ve zanaatkarın üretim süreçleri ve hikayeleri üzerinden izleyicilerle buluşacak. Festival boyunca tesbih, ehram, halı ve kilim dokuma, hüsn-i hat, ebru, tezhip, bağlama yapımı ve geleneksel kuyumculuk gibi farklı alanlarda gerçekleştirilecek atölyeler de ziyaretçilere geleneksel sanatları yakından tanıma fırsatı sunacak.

Festival programında FotoMaraton Erzurum ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinin yanı sıra Olimpiyat Parkı’nda kurulacak Çocuk Köyü de yer alacak. Şişme oyun parkurları, dijital oyun alanları, panayır çadırları, yaratıcı atölyeler, geleneksel yarışmalar ve Karagöz Atölyesi ile çocuklar festival boyunca farklı etkinliklerle buluşacak. VR Balon Turu deneyimiyle de minik ziyaretçiler sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla Kapadokya’nın coğrafyasını keşfetme fırsatı bulacak.

Erzurum Kültür Yolu Festivali, 15-23 Ağustos tarihleri arasında konserlerden tiyatro ve söyleşilere, sergilerden geleneksel sanat atölyelerine, çocuk etkinliklerinden gastronomi programlarına uzanan zengin içeriğiyle kültür ve sanatın farklı disiplinlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.