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Çerçeve yasayı çıkaran TBMM tatile giriyor: Dönüş tarihi belli oldu

TBMM Genel Kurulu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin ardından 1 Ekim'e kadar tatile girecek.

Çerçeve yasayı çıkaran TBMM tatile giriyor: Dönüş tarihi belli oldu

Genel Kurulda, İYİ Partinin, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı olduğuna", AK Parti'nin Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AK Parti milletvekillerinin, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin metnini görmeden imzaladıklarını iddia etti.

Teklifin TBMM Adalet Komisyonunda aceleyle görüşüldüğünü öne süren Çömez, "Teklif, açıkça Anayasa'ya aykırı. Açıkça Anayasa'ya aykırı işlem yapıyorsunuz." dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'nin sosyal ve demokratik devlet haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bugüne kadar çok sayıda darbe yaşandığını dile getiren Özdağ, "Türkiye'de silahlar bırakılsın. Silahların bırakılmasıyla beraber Türkiye'nin demokratik olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ise terörün ortadan kaldırılması konusunda kritik bir eşikte bulunulduğunu vurguladı.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, güçlü mutabakatın somut göstergesi olduğunu ifade eden Yüksel, "Teklifin ruhunda büyük mücadelelerde aynı safta duran Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın, Laz'ın, Çerkez'in, Abaza'nın kardeşliği vardır. Milletimiz, Sevr'i nasıl tarihin çöplüğüne attıysa terörü de tarihin çöplüğüne atacaktır." diye konuştu.

Teklifin, Genel Kurulda görüşülmesine yönelik Anayasa'ya aykırılık bulunmadığını dile getiren Yüksel, silahların bırakılmasının, örgütün varlığına son verilmesinin, bunların tespit ve teyidinin kritik eşik olduğunun altını çizdi. Yüksel, Türkiye'nin terörle mücadelede ağır bedeller ödediğini kaydetti. Yapılan oylamada İYİ Partinin grup önerisi kabul edilmedi.

AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre, Genel Kurul, bugün Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasıyla 1 Ekim'e kadar tatile girecek.

Daha sonra Genel Kurulda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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tbmm
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