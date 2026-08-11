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Siyaset ve cemiyet dünyası bu düğünde buluştu! 34 şahitli nikâh

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu iş insanı Fatih Kaynarca ile İstanbul’da düzenlenen görkemli törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikâhında 34 kişi şahitlik yaparken, siyaset, bürokrasi, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış isim törende bir araya geldi.

Siyaset ve cemiyet dünyası bu düğünde buluştu! 34 şahitli nikâh
Devrim Karadağ

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say ile iş insanı Fatih Kaynarca, uzun süren birlikteliklerini görkemli bir nikâh töreniyle taçlandırdı. İstanbul’da gerçekleştirilen düğün, davetli profiliyle de dikkat çekti.

NİKAH ŞAHİDİ 34 KİŞİ

Çiftin nikâh şahitliğini aralarında siyaset ve bürokrasi dünyasının önde gelen isimlerinin de bulunduğu toplam 34 kişi üstlendi.

Siyaset ve cemiyet dünyası bu düğünde buluştu! 34 şahitli nikâh 1

PROTOKOL GEÇİDİ YAŞANDI

Nikâhın şahitleri arasında 29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan yer aldı.

Törende 27. Dönem TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç ile eski bakanlar Fatma Şahin, Mehmet Müezzinoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya ve Egemen Bağış da nikâh şahitleri arasında bulundu.

Siyaset ve cemiyet dünyası bu düğünde buluştu! 34 şahitli nikâh 2

SİYASET, BÜROKRASİ VE İŞ DÜNYASI AYNI DAVETTE

Nikâh törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'nun yanı sıra çok sayıda milletvekili, yargı mensubu ve iş dünyasından tanınmış isim katıldı.

Protokolün yoğun ilgi gösterdiği törende davetliler, genç çifti yalnız bırakmadı. Nikâhın ardından tebrikleri kabul eden Nursena Say ve Fatih Kaynarca, mutluluklarını aileleri ve davetlilerle paylaştı.

NURSENA SAY VE FATİH KAYNARCA DÜNYAEVİNE GİRDİ

Güzelliğiyle olduğu kadar düğünündeki yoğun protokol katılımıyla da gündeme gelen Nursena Say, yaklaşık beş yıllık ilişkisinin ardından Fatih Kaynarca ile hayatını birleştirdi.

Siyaset ve cemiyet dünyası bu düğünde buluştu! 34 şahitli nikâh 3

Çiftin görkemli düğünü, siyaset, bürokrasi, iş ve cemiyet dünyasından isimleri aynı çatı altında buluşturmasıyla gecenin öne çıkan organizasyonlarından biri oldu.

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