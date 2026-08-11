Antalya’da kaçak tütün operasyonunda 280 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Döşemealtı ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretine yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından şüpheli şahsın evinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 280 kilogram kıyılmış tütün, 15 bin 800 adet makaron, 18 adet makaron doldurma aparatı ve 1 adet elektrikli otomatik makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA