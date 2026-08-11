7,4'lük depremde mucizevi kurtuluş: Birkaç aylık bebek enkazdan böyle kurtarıldı

Dün Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem ülkeyi derinden sarstı. Kolombiya Başkentler Birliği'nden yapılan son açıklamada depremde 132 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ayrıca 700'den fazla kişinin de yaralı olduğu biliniyor.

YOLLAR ÇÖKTÜ, HASTANELER HİZMET VEREMİYOR

Depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Ancak ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de deprem nedeniyle bazı yolların çöktüğü ve 10 hastanenin hizmet veremediği de kaydedildi. Başkent Bogota ile Medellin'den arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye destek için sevk edildiği aktarıldı.

BEBEK SAĞ KURTARILDI

Çalışmalar sırasında yürekleri burkan bir görüntü kameraya yansıdı. Ekipler birkaç aylık olduğu görülen bir bebeği depremde yıkılan binanın enkazından sağ çıkardı.