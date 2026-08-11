Ümit Özdağ'dan ittifak mesajı! İki partinin ismini verdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında partisinin önümüzdeki seçimlerde izleyeceği ittifak politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti ile ittifak ihtimaline ilişkin soruya, “Milli güçlerin birleşmesine karşı çıkamayız” yanıtını verdi.

“İYİ PARTİ İLE İTTİFAK YAPAR MISINIZ?” SORUSUNA YANIT

NOW TV’de katıldığı programda kendisine yöneltilen “İYİ Parti’yle ittifak yapar mısınız?” sorusunu yanıtlayan Özdağ, milli olarak nitelendirdiği siyasi partilerin bir araya gelmesi gerektiğini savundu.

Özdağ, “Kim böyle bir süreçte milli güçlerin birleşmesine karşı çıkıyorsa örtülü veya açık Saray’a çalışıyor demektir” ifadelerini kullandı.

“NASIL KOL KOLA YÜRÜMEYİZ DERİZ?”

Özdağ, AK Parti, MHP ve DEM Parti arasındaki siyasi sürece de değinerek Zafer Partisi’nin diğer partilerle ittifak ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, “AK Parti, MHP ve DEM Parti ‘birlikte yol yürüyeceğiz’ dedi. Bu yapılar bir araya gelmiş ve kol kola yürürken ben Zafer Partisi Genel Başkanı olarak nasıl İYİ Parti ile mesela BTP ile, başka milli partilerle nasıl ‘biz kol kola yürümeyiz’ deriz?” diye konuştu.

“TARİHİ BİR SORUMLULUK”

Böyle bir ittifaka karşı çıkmanın seçmene ve gelecek kuşaklara açıklanamayacağını savunan Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunu tarihe, çocuklarımıza ve seçmene nasıl izah ederiz? Ben edemem. Müsavat Bey’in de edemeyeceğini düşünüyorum. Bu tarihi bir sorumluluk.”

“BÜTÜN MİLLİ UNSURLARLA BİR ARAYA GELİRİZ”

Özdağ, konuşmasının devamında AK Parti, MHP ve DEM Parti’nin yürüttüğünü belirttiği sürece ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Sevr Antlaşması’nın 106’ncı yıl dönümüne atıfta bulunan Özdağ, mevcut siyasi sürecin terör örgütünün siyasi taleplerinin kabul edildiği bir “teslimiyet süreci” olduğunu savundu.

Özdağ, bu durumda Zafer Partisi’nin de Mustafa Kemal Atatürk’ün Birinci Meclis’te farklı milli unsurları bir araya getirmesini örnek alarak hareket edeceğini belirtti.

Zafer Partisi lideri, “O zaman biz de Atatürk’ün Birinci Meclis’te bütün milli unsurları bir araya getirmesi gibi bütün milli unsurlarla bir araya geliriz” dedi.