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14 Ağustos'u işaret etti! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi konuşma yapacak"

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Mehmet Hazar Gönüllü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili verdiği mesajda "Sürece dahil olmak isteyen üçüncü gözlere izin vermedik. Türkiye'nin üçüncü bir göze ihtiyacı yok" dedi. Çelik ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde "tarihi bir konuşma yapacağını" söyledi.

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin TBMM'de kabul edilerek yasalaşması Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik son durumla ilgili açıklamalar yapmak üzere kameralar karşısına geçti. Silah bırakılması

"TARİHİ GÜN"

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Dün tarihi bir gündü. Net bir yol haritamız vardı, net bir hedefe sahiptik. Yasal zemin sağlandı.

14 Ağustos u işaret etti! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi konuşma yapacak" 1

"HAYALİ ELEŞTİRİLER ÜRETİLDİ"

  • Yapıcı eleştiriler çok kıymetli. Sabah akşam toplandık, eleştirileri dinledik. Ama maalesef birtakım yıkıcı eleştirilerle görünürlük elde etmeye çalışanlar oldu. Çok az sayıda da olsa, Meclis'teki bazı eleştiriler, esasında yasada olmayan şeyler varmış gibi gösterilerek üretilmeye çalışıldı. Hayali bir eleştiride bulundular.

14 Ağustos u işaret etti! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi konuşma yapacak" 2

"ÜÇÜNCÜ GÖZLERE İZİN VERMEDİK"

  • Sürece dahil olmak isteyen üçüncü gözlere izin vermedik. Türkiye'nin üçüncü bir göze ihtiyacı yok.
  • Bu yöntem Türkiye modelidir. Süreç tamamlanırsa bölge için de örnek bir yöntem olur.
  • Silahların bırakılması bir kurul tarafından takip edilecek.

14 Ağustos u işaret etti! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi konuşma yapacak" 3

"CUMHURBAŞKANIMIZ TARİHİ BİR KONUŞMA YAPACAK"

  • 14 Ağustos günü herkesi Ankara Millet Bahçesi'ne partimizin kuruluş yıl dönümünde cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz. O gün orada 25 yılımızı çok görkemli görsel şölenle birlikte kutlayacağız. Sayın cumhurbaşkanımızın konuşması bir 25. yıl konuşmasının ötesinde Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri olacaktır. Bu 25 yıl içerisinde neredeyse 250 yıllık bir siyasi yol yürünmüştür.
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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
sizin doğrulardan başka doğru yok, tarihi konuşma yapa yapa kendileri yükseldi ülke battı.
yüce Rabbimiz Tayyip Erdoğan'ı ve ekibini muhafaza ve muvafak eylesin İNŞALLAH amin
Allah sizlerle beraber olsun yeterki kanı durdurun sizden bunu istiyoruz benim kardeşim dağlarda şehit olmasını istemiyorum.
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