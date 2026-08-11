14 Ağustos'u işaret etti! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi konuşma yapacak"

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin TBMM'de kabul edilerek yasalaşması Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik son durumla ilgili açıklamalar yapmak üzere kameralar karşısına geçti. Silah bırakılması

"TARİHİ GÜN"

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Dün tarihi bir gündü. Net bir yol haritamız vardı, net bir hedefe sahiptik. Yasal zemin sağlandı.

"HAYALİ ELEŞTİRİLER ÜRETİLDİ"

Yapıcı eleştiriler çok kıymetli. Sabah akşam toplandık, eleştirileri dinledik. Ama maalesef birtakım yıkıcı eleştirilerle görünürlük elde etmeye çalışanlar oldu. Çok az sayıda da olsa, Meclis'teki bazı eleştiriler, esasında yasada olmayan şeyler varmış gibi gösterilerek üretilmeye çalışıldı. Hayali bir eleştiride bulundular.

"ÜÇÜNCÜ GÖZLERE İZİN VERMEDİK"

Sürece dahil olmak isteyen üçüncü gözlere izin vermedik. Türkiye'nin üçüncü bir göze ihtiyacı yok.

Bu yöntem Türkiye modelidir. Süreç tamamlanırsa bölge için de örnek bir yöntem olur.

Silahların bırakılması bir kurul tarafından takip edilecek.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TARİHİ BİR KONUŞMA YAPACAK"